На сміттєвому полігоні в Москві помічено новий "Панцир-С1", — ЗМІ (фото, відео)

Як зазначають журналісти, раніше на звалищі також була розташована радіолокаційна станція. Нині там з'явилися побутівки для військовослужбовців, каністри з паливом і, ймовірно, боєприпаси.

У Російській Федерації було помічено додатковий зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", розміщений у Новій Москві. Про це пише видання The Insider 7 липня.

Повідомляється, що "Панцир-С1" розгорнуто на найбільшому сміттєвому полігоні Москви ТПВ "Салар'єво", який наразі законсервовано. Військові оператори періодично переводять ЗРГК у бойове положення.

"Панцир-С1" є комплексом малого радіуса дії, який здатний вести боротьбу з легкоброньованими наземними цілями і живою силою противника.

Як зазначають ЗМІ, раніше в цій локації вже було помічено радіолокаційну станцію. Серед додаткових об'єктів, виявлених журналістами, значаться побутівки для військовослужбовців, каністри з паливом і, імовірно, боєприпаси.

Автори публікації зазначили, що "Салар'єво" вважається найбільшим закритим полігоном твердих побутових відходів на території Європи. ЗС РФ почали розміщувати там свою техніку ще в лютому.

Нагадаємо, що 3 липня розслідувачі розповіли про військові об'єкти, які армія РФ розмістила неподалік від приміщень заводу "Кримський титан" поблизу Армянська на кордоні з Кримом. Серед об'єктів, які видно на супутникових фотографіях — ЗРГК "Панцир-С1".

Ми також писали про те, що 3 квітня стало відомо про розміщення зенітно-ракетних комплексів "Панцир-С1" біля офіційних резиденцій президента Росії Володимира Путіна на Валдаї Новгородської області, а також у "Ново-Огарьово" недалеко від Москви.

Раніше, 6 березня, ми повідомляли, що зенітно-ракетний комплекс "Панцир С-1" було помічено в російському місті Туапсе, Краснодарський край. У соцмережах припустили, що такий запобіжний захід викликаний атакою нібито українських дронів на місцеву нафтобазу.