У російському Туапсе помітили ЗРПК "Панцир-С1" (відео)
РосЗМІ повідомляють, що ЗРПК помітили на пірсі в місцевому порту.
У російському місті Туапсе, що в Краснодарському краї, помітили зенітно-ракетний комплекс "Панцир С-1". Про це пише росЗМІ "Репортер".
Повідомляється, що відповідне відео із ЗРГК місцеві жителі публікують у соціальних мережах.
Там зазначили, що такий запобіжний захід викликаний атакою нібито українських дронів на місцеву нафтобазу.
ЗРГК "Панцир С-1"
Російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного та морського базування. Призначений для ближнього прикриття цивільних і військових об'єктів від засобів повітряного нападу. Також може вражати об'єкти на землі та воді.
Що сталося в Туапсе?
28 лютого 2023 року невідомі безпілотники, начинені вибухівкою, атакували нафтобазу "Роснафти" в Туапсе. На місці вибуху залишилися дві вирви глибиною до півтора метра. Після атаки безпілотників на нафтобазі спалахнула пожежа, яку вже загасили.
Також нагадаємо, що в Кременчуці БПЛА РФ, на якому написали "За Туапсе", зруйнував приватний будинок. Ворожий безпілотник був збитий і впав на територію дачного кооперативу в селі Кривуші Кременчуцького району. Внаслідок "приземлення" ворожого дрона знесло другий поверх будинку місцевих мешканців і пошкодило сусідні будинки.