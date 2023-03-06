У російському Туапсе помітили ЗРПК "Панцир-С1" (відео)

РосЗМІ повідомляють, що ЗРПК помітили на пірсі в місцевому порту.

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У російському місті Туапсе, що в Краснодарському краї, помітили зенітно-ракетний комплекс "Панцир С-1". Про це пише росЗМІ "Репортер".

Повідомляється, що відповідне відео із ЗРГК місцеві жителі публікують у соціальних мережах.

[ + – ] У російському Туапсе помітили ЗРК "Панцир-С1".

Там зазначили, що такий запобіжний захід викликаний атакою нібито українських дронів на місцеву нафтобазу.

ЗРГК "Панцир С-1"

Російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного та морського базування. Призначений для ближнього прикриття цивільних і військових об'єктів від засобів повітряного нападу. Також може вражати об'єкти на землі та воді.

Що сталося в Туапсе?

28 лютого 2023 року невідомі безпілотники, начинені вибухівкою, атакували нафтобазу "Роснафти" в Туапсе. На місці вибуху залишилися дві вирви глибиною до півтора метра. Після атаки безпілотників на нафтобазі спалахнула пожежа, яку вже загасили.

Також нагадаємо, що в Кременчуці БПЛА РФ, на якому написали "За Туапсе", зруйнував приватний будинок. Ворожий безпілотник був збитий і впав на територію дачного кооперативу в селі Кривуші Кременчуцького району. Внаслідок "приземлення" ворожого дрона знесло другий поверх будинку місцевих мешканців і пошкодило сусідні будинки.