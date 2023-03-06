В российском Туапсе заметили ЗРПК "Панцир-С1" (видео)

РосСМИ сообщают, что ЗРПК заметили на пирсе в местном порту.

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В российском городе Туапсе, Краснодарский край, заметили зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С-1". Об этом пишут РосСМИ "Репортер".

Сообщается, что соответствующее видео с ЗРПК местные жители публикуют в социальных сетях.

[ + – ] В российском Туапсе заметили ЗРК "Панцир-С1".

Там отметили, что такая мера предосторожности вызвана атакой якобы украинских дронов на местную нефтебазу.

ЗРПК "Панцирь С-1"

Российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения. Также может поражать объекты на земле и на воде.

Что произошло в Туапсе?

28 февраля 2023 года неизвестные беспилотники, начиненные взрывчаткой, атаковали нефтебазу "Роснефти" в Туапсе. На месте взрыва остались две воронки глубиной до полутора метра. После атаки беспилотников на нефтебазе разгорелся пожар, который уже потушили.

Также напомним, что в Кременчуге БПЛА РФ, на котором написали: "За Туапсе", разрушил частный дом. Вражеский беспилотник был сбит и упал на территорию дачного кооператива в селе Кривуши Кременчугского района. В результате "приземления" вражеского дрона снесло второй этаж дома местных жителей и повредило соседние дома.