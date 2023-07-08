"Готові до бою": Резніков показав БМП CV-90, які Швеція передала Україні (відео)

Глава українського оборонного відомства подякував міністру оборони Швеції Полу Юнсону і всьому шведському народу за військову техніку для ЗСУ.

В Україну прибули шведські бойові машини піхоти Stridsfordon 90 (скорочено CV-90 або Strf 90). Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков на своїй сторінці у Twitter 7 липня.

"БМП Strf 90 прибули в Україну і готові до бою. Топові машини для найкращих бійців", — заявив глава українського оборонного відомства.

Олексій Резніков висловив подяку за передану військову техніку міністру оборони Швеції Полу Юнсону і всьому шведському народу.

"Наші спільні кольори — синій і жовтий. Наші спільні цінності — це свобода і демократія. Наші спільні цілі — це перемога і справедливість", — написав міністр оборони.

Що відомо про БМП CV-90

Шведська бойова машина піхоти Stridsfordon 90 перебуває на озброєнні країн НАТО з 1993 року. БМП має посилену броню, підвищену маневреність, систему стабілізації, тепловізор і систему управління вогнем (СУВ) з лазерним далекоміром.

Дослідний екземпляр CV-90 з баштою оснащений 40-мм гарматою L-70B, проте пізніше з'явилися різні модифікації.

Нагадаємо, що 31 травня в Міністерстві оборони України заявили, що Швеція надасть для потреб Збройних сил України одні з найсучасніших бойових машин піхоти CV-90. Повідомлялося, що українські військовослужбовці вже завершили необхідну підготовку.

У Міноборони Швеції 8 червня показали, як готують бійців ЗСУ на бойових машинах піхоти CV 90. Повідомлялося, що загалом українська армія отримає 50 згаданих БМП.

Ми також писали про те, що 16 червня шведський уряд у межах нового пакета військової допомоги анонсував навчання українських льотчиків на своїх багатоцільових винищувачах JAS-39 Gripen.