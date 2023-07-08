"Ще скажемо своє слово в бою": Зеленський і командири оборони Маріуполя відвідали Львів (відео)

Президент і командири, які повернулися додому, поспілкувалися з журналістами і розповіли про свої плани. Після цього Зеленський відвідав молебень у центрі Львова, приурочений до 500-го дня від початку повномасштабної війни.

8 липня президент Володимир Зеленський приїхав до Львова. Разом із президентом додому з Туреччини повернулися командири підрозділів, які захищали Маріуполь і "Азовсталь". Бійці перебували в Анкарі трохи менше року після обміну військовополоненими у вересні 2022 року. Про це повідомляє "РБК-Україна".

"У 500-й день війни ми повернули додому, в Україну п'ятьох наших героїв, Героїв України, командирів захисту Маріуполя і "Азовсталі" — Дениса Прокопенка, Святослава Паламаря, Сергія Волинського, Олега Хоменка, Дениса Шлегу. Вони воювали заради України, героїчно воювали, абсолютно. Вони пройшли через російський полон, потім понад 300 днів вони були в Туреччині, їм час бути вдома", — заявив Зеленський у Львові під час зустрічі з журналістами, що відбулася перед молебнем, приуроченим до 500 днів від початку повномасштабного вторгнення.

Також на запитання журналістів відповіли захисники Маріуполя, які повернулися на Батьківщину. Так, командир полку "Азов" Денис Прокопенко з позивним "Редіс" зазначив, що головне на сьогодні це те, що українська армія перехопила стратегічну ініціативу на лінії фронту.

"Ми разом із вами продовжуємо боротьбу і обов'язково своє слово скажемо ще в бою... З кожним днем ми просуваємося вперед, знищуємо ворога, визволяємо тимчасово окуповані території, і я впевнений, що ми зробимо все можливе й неможливе, щоб прискорити цей процес і щоб війна дійшла до свого логічного завершення", — сказав Денис Прокопенко.

Президент під час брифінгу також повідомив, що призначив бойового офіцера Олексія Півненка командувачем Нацгвардії.

"Серед нас зараз є Герой України Олександр Півненко, воїн Нацгвардії, бойовий офіцер, який відзначився в боях проти російських окупантів, зокрема, в боях за Бахмут. Я призначив Героя України Олександра Півненка Командувачем Національної гвардії України", — сказав Володимир Зеленський.

Пізніше того ж дня президент пройшов на площу Свободи під гучні оплески натовпу. Зустріти Володимира Зеленського прийшли не тільки городяни, а й представники влади та духовенства. Серед присутніх можна побачити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, главу ПЦУ митрополита Епіфанія, а також мера Львова Андрія Садового.

Після цього кортеж президент покинув площу Свободи. Захисників Маріуполя та "Азовсталі", як повідомляють ЗМІ, з ним на площі не було.

Фокус раніше писав про те, що в Кремлі різко відреагували на повернення командирів оборони Маріуполя і "Азовсталі" в Україну. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що розцінює це як порушення домовленостей Києвом і Анкарою, оскільки Росію не поставили до відома.