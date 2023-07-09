"Можуть етапувати до Гааги": терорист Гіркін не радить Путіну їхати до Туреччини

Ігор Стрєлков-Гіркін натякнув, що на місці Путіна не довіряв би президенту Туреччини Реджепу Ердогану після того, як він відпустив в Україну з полону командирів "Азову".

Ексватажок проросійських бойовиків Ігор Стрєлков-Гіркін вважає, що після поїздки до Туреччини російський президент Володимир Путін може опинитися у Гаазі. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

"На місці Володимира Володимировича я б не ризикував приймати пропозицію Ердогана зустрітися з ним у Туреччині. Оскільки наочно зростає ймовірність того, що нашого президента забудуть сповістити про майбутнє етапування в Гаагу", — припустив Гіркін.

Він процитував речника Путін Дмитра Пєскова, який заявив, що Анкара порушила домовленості, відпустивши ватажків "Азова" в Україну — при цьому Росію нібито ніхто не повідомив.

Вже за годину у своєму телеграм-каналі він спростував поширену Пєсковим інформацію.

"Згідно з повідомленням аналітичного відділу агентства "АБС", операцію з термінового повернення командирів полку "Азов" на "Україну" здійснено на прохання адміністрації президента РФ з метою відвернення громадської уваги від наслідків заколоту ПВК "Вагнер", що не мав місця в реальності. На думку інших експертів, до Ердогана з цим проханням звернувся від імені Путіна особисто президент Лукашенко — найімовірніший претендент на посаду міністра закордонних справ Союзної Держави за Верховного Правителя Є. Пригожина", — написав Стрєлков-Гіркін.

Нагадаємо, що 8 липня президент Володимир Зеленський приїхав до Львова разом із командирами підрозділів, які захищали Маріуполь і "Азовсталь". Бійці перебували в Анкарі трохи менше року після обміну військовополоненими у вересні 2022 року.

Раніше повідомлялося, що в Кремлі різко відреагували на повернення командирів "Азову" в Україну. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що розцінює це як порушення домовленостей Києвом і Анкароюю.