Український снайпер під Бахмутом знищив живу мішень на рекордній відстані

Український снайпер "Альфа" пострілом ліквідував російського командира в районі міста-фортеці.

Український снайпер влучив у російського командира з рекордної відстані 5900 футів (1798 м). Про це пише британське видання Daily Star.

У виданні назвали цей постріл — "найдовшим вбивством за всю історію".

Український захисник входить в одну з 12 снайперських команд "Привид Бахмута", які діють в районі міста Бахмут. У соціальних мережах українські сили стверджували, що ціллю був заступник командувача силами в регіоні, який відвідував війська, коли один із їхніх безпілотників помітив його.

"Наша команда побачила його, і він був ліквідований, мені сказали, що це був дуже важкий постріл. Це найдовше снайперське вбивство, яке ми робили з моменту вторгнення, і це здатність, яка лякає ворога. Після стрільби росіяни явно були дуже налякані нашими можливостями. Багато призовників дезертують", — розповів "Альфа".

Ціллю став заступник командувача Збройними силами (Фото: Руслан Канюка/Укрінформ/NurPhoto/REX/Shutterstock)

В інтерв’ю УНІАН снайпер з позивним "Альфа" розповів про снайперські дуелі та роботу з гвинтівкою 50 калібру Barrett 12,7-мм, якою вдалося поцілити ворога на рекордній дистанції. Дистанція пострілу – 2 км 400 метрів. Сталося це у березні, на прилеглих до Бахмуту територіях — місто не дає змоги працювати на таких дистанціях. Це була гвинтівка 50 калібру Barrett 12,7-мм. Відбулося знищення мінометного розрахунку з ПТУР на позиції.

Нагадаємо, що команда українських снайперів, яка отримала прізвисько "Привиди Бахмута", виявилася справжнім жахом для ЗС РФ, які намагалися захопити Бахмут у Донецькій області. Снайпери розповіли, що російські окупанти дуже бояться пересуватися зруйнованим містом.

Раніше повідомлялося, що ДПСУ повідомили, що на фронті росіян знищує "відьма". Снайперка ліквідовує росіян зі снайперської гвинтівки, яку називає "лялечкою".