"Збили українську ракету": у Росії звинуватили ЗСУ в обстрілі Донецька (фото)

У Ростовській області відпрацювала ППО. Російський губернатор переконаний, що Україна атакувала місто Донецьк.

Близько 12:00 у Ростовській області РФ пролунав вибух. Відпрацювала ворожа протиповітряна оборона. Про це 9 липня повідомив у соцмережах губернатор регіону Василь Голубєв.

"У районі між Каменським та Донецьком збито українську ракету. Жертв немає. Осколками частково пошкоджено покрівлю кількох будівель", — написав посадовець країни-агресорки.

Варто зазначити, що йдеться не про український Донецьк, тимчасово захоплений російськими військами. У Ростовській області РФ є однойменне місто, розташоване поблизу кордону з Україною. Каменським, ймовірно, чиновник скорочено назвав місто Каменськ-Шахтинський, розташоване поблизу російського Донецька.

Фото: Google Maps Фото: Google Maps

Внаслідок "атаки ЗСУ" постраждав тільки шифер

Пізніше Голубєв опублікував деталі щодо наслідків удару, в якому звинуватив ЗСУ. З його слів, фрагменти збитої ракети впали на ділянки домоволодінь у робітничих селищах Донецька. Зокрема, два будинки отримали пошкодження шиферної покрівлі.

"У понеділок там проведуть роботи з відновлення покрівлі. Від розльоту фрагментів ніхто з людей не постраждав", — заявив губернатор.

Фото: Василь Голубєв Фото: Василь Голубєв Фото: Василь Голубєв Фото: Василь Голубєв Фото: Василь Голубєв Фото: Василь Голубєв

Голова адміністрації Донецька у Ростовській області Роман Кураєв також підтвердив атаку міста.

Кураєв проінформував, що зафіксовані лише "незначні пошкодження" покрівлі у приватному секторі російського Донецька. Посадовець підтвердив, що у місті ніхто не постраждав.

Нагадаємо, також 9 липня російські окупанти звинувачували ЗСУ в нібито спробі удару по Кримському мосту. За даними ворога, в районі Керчі нібито була збита українська ракета.

Також 9 липня у ЗСУ показали роботу трофейної системи ТОС 1А "Солнцепек". Українські захисники б’ють по ворожих військах їхньою ж зброєю.