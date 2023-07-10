"Мотивація буде інша": Україна може змінити свою стратегію після саміту НАТО (відео)

За словами віцепрем'єр-міністерки Ольги Стефанішиної, насамперед зміниться підхід до гарантій безпеки, однак від прагнення Києва до Альянсу ніхто не відмовиться.

Україна буде змушена переглянути стратегію щодо своєї безпеки, якщо на саміті Альянсу у Вільнюсі буде відсутнє запрошення. Про це заявила віцепрем'єр-міністерка із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю виданню "Європейська правда" 9 липня.

За її словами, у разі перегляду стратегії акцент буде зроблено на двосторонніх гарантіях, але це не означає, що Україна відмовляється від свого прагнення стати частиною Альянсу. Це обов'язково станеться в майбутньому, але багато чого залежатиме і від саміту, який розпочнеться 11 липня в литовській столиці.

У разі, якщо Україна все ж таки отримає своє запрошення до Альянсу, будуть запущені процеси, які пов'язані зі стратегічним плануванням, оборонною допомогою, а також почнеться повна трансформація сектору безпеки та оборони.

Ольга Стефанішина окремо зазначила, що від наявності чи відсутності такого запрошення також залежатиме вміст гарантій безпеки.

"Очевидно, в такому разі зміщуються їхні акценти. Ми все одно будемо прямувати в НАТО, але перебіг цього процесу зміниться, бо без чіткої перспективи членства в Альянсі мотивація буде інша. Одна річ, коли ми розуміємо, що все, що ми робимо з точки трансформації в умовах війни, веде нас до політичного рішення і до основної гарантії безпеки. Але якщо цієї кінцевої мети немає, тоді будь-яке рішення щодо внутрішніх трансформацій буде ставитися під питання: чи воно є необхідним зараз, в умовах війни?" — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 липня президент США Джо Байден відповів, за яких умов Україну приймуть до НАТО. За його словами, Вашингтон не припинить постачати військову допомогу Києву, проте всі переговори про членство в Альянсі можуть бути передчасними, адже нібито Україна ще не готова.