"Гарний жест": Туреччина не висувала умов щодо повернення захисників Маріуполя (відео)

За словами посла України в Туреччині Василя Боднаря, Туреччина була зацікавлена в цій операції, оскільки прагне зміцнити свої позиції на міжнародній арені.

Туреччина не ставила перед Києвом жодних умов щодо повернення командирів оборони Азовсталі. Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив посол України в Туреччині Василь Боднар.

За його словами, Туреччина проявляє зацікавленість у цій операції, оскільки прагне зміцнити свої позиції на міжнародній арені.

"Насправді, будь-яких умов, про які мені було б відомо, щодо повернення наших військовослужбовців, не було висунуто. Навпаки, це якраз особливість цієї позиції турецької сторони як медіатора, що надає так звані хороші послуги для того, щоб сам процес тривав. Її роль, звісно, у цьому процесі теж важлива. Оскільки піднімаються її рейтинги. Давайте не вважати, що це тільки гарний жест у бік України. Але це також посилення позицій Туреччини в комунікації з російською стороною", — сказав Василь Боднар.

Боднар також зазначив, що переговори про звільнення українських командирів тривали протягом кількох місяців, водночас у процесі були задіяні висококваліфіковані дипломати.

Посол України повідомив, що підготовчі заходи тривали протягом кількох місяців. Він зазначив, що Володимир Зеленський активно взаємодіяв із президентом Ердоганом не лише під час офіційного візиту, а й проводив кілька телефонних розмов і встановлював контакти там, де це було можливо.

Нагадаємо, що 8 липня п'ять командирів захисників заводу "Азовсталь" у Маріуполі повернулися з Туреччини додому. Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті змогли побачити рідних і близьких.

А також того ж дня президент Володимир Зеленський приїхав до Львова. Разом із президентом додому з Туреччини повернулися командири підрозділів, які захищали Маріуполь і "Азовсталь".