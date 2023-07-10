Цифровізація та трансформація: у Міноборони анонсували зміни в роботі військкоматів

Глава Міністерства оборони України заявив про необхідність фундаментальних змін в українських військкоматах із акцентом на максимальну цифровізацію.

Міністр оборони України Олексій Резніков висловив свою думку про плани щодо зміни роботи військкоматів. Він зазначив, що метою є перетворення Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на сучасні Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП). Про це український міністр сказав під час телемарафону.

Він висловив думку про необхідність фундаментальних змін в українських військкоматах, зазначивши, що вся спадщина радянської епохи має бути переглянута на користь нового підходу, що акцентує максимальну цифровізацію.

За його словами, Україна має намір повністю перейти на контрактну армію.

"Нам потрібно змінювати підхід, потрібно скасовувати призов, робити професійну армію, але робити зрозумілий пошаровий реєстр резерву на випадок повномасштабної війни, на випадок вторгнення. Це означає, що головним нашим капіталом є люди, і з ними потрібно працювати", — додав Резніков.

Нагадаємо, що Міноборони пообіцяло різко реагувати й притягати до відповідальності військкомів за негідну поведінку.

Скандали з працівниками ТЦК СП

Представники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які застосовують примус під час роздачі повісток або порушують права громадян, викликають обурення українців через подібні неприйнятні ситуації. Це є ознакою загального ставлення громадян до уповноважених осіб ТЦК і загалом реакції на авторитет державних інституцій. Громадяни дедалі частіше починають сумніватися в правовому статусі та повноваженнях ТЦК і соціальної підтримки, ставлячи їх під сумнів.

У квітні в Черкасах троє представників ТЦК заламали руки цивільному та повалили його на землю. Вони заявили, що містянин почав їх провокувати, а потерпілий — що отримав фізичний біль. Зрештою обидві сторони конфлікту звернулися до поліції.

В Одеській області в червні співробітники військкомату відкрили стрілянину під час затримання. За словами очевидців події, співробітники ТЦК нібито стріляли під час спроби затримати перехожого.

Нагадаємо, 3 липня в Ужгороді п'яний військком побив дружину бійця. Співробітник ТЦК у стані алкогольного сп'яніння, за словами місцевих, не вперше займається рукоприкладством, але жодного разу не був покараний, тож це аж ніяк не скандал одного дня. У МВС підтвердили факт нападу й анонсували оголошення про підозру військкому.