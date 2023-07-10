ЗСУ стріляють боєприпасами з Північної Кореї: як вони могли потрапити в Україну, — Osint-аналітик

Експерти зазначили, що маркування на снарядах, які застосовують бійці Сил оборони, дуже схоже на північнокорейське. Судячи з усього, ці снаряди були вироблені в КНДР у 1995 році.

"Радіо Свобода" опублікувала фоторепортаж про бойову роботу українських артилеристів 47-ї механізованої бригади "Магура", які завдають вогневого ураження за допомогою РСЗВ "Град". При цьому Osint-аналітик War Noir у Twitter звернув увагу, що розрахунок українських РСЗВ використовує боєприпаси виробництва Північної Кореї.

У кадр репортерів потрапили 122-мм боєприпаси до реактивних систем, на яких нанесено маркування, схоже на північнокорейське. Тим часом із повною впевненістю не можна сказати, що ці боєприпаси гарантовано були вироблені в КНДР, зазначив аналітик.

"Ракети і маркування дуже схожі на ракети Р-122 HE, вироблені Північною Кореєю Проте, через незначні відмінності зробити однозначний висновок дуже складно", — написав у Twitter автор публікації.

Маркування на боєприпасах нагадує північнокорейське

Водночас оглядачі "Мілітарного" зазначили, що якщо порівнювати фото північнокорейських снарядів, які було захоплено на іранському судні 2009 року, і нинішні фото, то написи практично однакові.

"Написи на снарядах та індекс "R-12 HE" повністю збігаються. Є відмінності в останньому рядку, де промарковано серію і дату виготовлення", — підкреслили експерти.

Водночас вони уточнили, що снаряд у руках українського бійця, судячи з усього, було випущено в 1995 році.

"Достовірно невідомо, як на озброєння українських сил потрапили боєприпаси КНДР. Адже це досить закрита для світу країна і її уряд неодноразово висловлював підтримку окупації Росією українських територій", — написали експерти.

Вони припустили, що як варіант такі боєприпаси могли потрапити з боку західних союзників, які періодично перехоплюють контрабандистів, що везуть зброю терористам на Близькому Сході. Також не можна виключати варіант перепродажу таких снарядів через треті країни, однак у будь-якому разі наявність боєприпасів із таким маркуванням свідчить про гостру нестачу 122-мм реактивних снарядів для бійців ЗСУ, підсумували експерти.

Нагадаємо, ЗС РФ почали застосовувати в Україні боєприпаси "Краснополь-М2", які росіяни вважають високоточними. Фокус з'ясовував, чим відрізняються цей вид боєприпасів від свого попередника, а також від західних зразків — Excalibur.