Росія відправила групу курсантів-снайперів до кордонів Сумщини, — Центр національного спротиву

Російські снайпери складатимуть іспити в умовах бойових дій і тренуватимуться в українському прикордонні, розповідають у підпіллі.

Росія перекинула до кордонів Сумщини групу курсантів-снайперів. Про це 10 липня повідомив Центр національного спротиву.

Загалом росіяни перекинули до кордону з Україною 80 випускників снайперських курсів. Вони виконуватимуть завдання, які стосуються здачі іспитів у бойових умовах.

Так російські вбивці планують проводити навчання вздовж меж Сумщини. Проте є висока ймовірність того, що іспити нові снайпери не здадуть і будуть ліквідовані.

Ситуація на Сумщині влітку 2023 року

Російські загарбники регулярно роблять спроби для дестабілізації. Невдале проникнення російської ДРГ 4 липня обернулось загибеллю цивільних. Окупанти безрезультатно намагалися зайти на територію України, після чого відкрили вогонь по мешканцях прикордонного населеного пункту. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє мешканців.

У День батька, 18 червня, ворог серед білого дня нещадно обстріляв із артилерії центральну частину міста Білопілля. Отримані травми виявилися несумісними з життям правоохоронця та його дитини. Внаслідок обстрілу РФ загинув поліцейський і його 4-річний син. Старшому лейтенанту із сином до укриття залишалося 5 метрів, коли російські війська "накрили" центр прикордонного містечка з артилерії.

Дрон-камікадзе Shahed 7 червня атакував житловий будинок на Сумщині. Російські війська, за даними адміністрації, обстріляли Юнаківську, Миколаївську, Білопільську громади й здійснили серію мінометних обстрілів прикордонних населених пунктів.

Нагадаємо, український снайпер під Бахмутом, як інформує Daily Star, знищив живу мішень на рекордній відстані. Український захисник входить в одну з 12 снайперських команд "Привид Бахмута". Він влучив у російського командира з рекордної відстані 5900 футів (1798 м).