"Потрібні дії": Африканські лідери заявили, що Путін має показати, що хоче миру

За словами президента Сенегалу Макі Салла, подальші обміни військовополоненими і повернення в Україну дітей, захоплених російськими окупантами, "можуть стати дуже хорошим сигналом".

Лідери країн Африки закликали президента РФ Володимира Путіна продемонструвати, що він хоче миру з Україною. Про це пише видання The Financial Times.

Як заявив президент Сенегалу Макі Салла, африканські лідери сказали Путіну "продемонструвати своє бажання рухатися вперед до миру. Глава Кремля має зробити конкретні дії до кінця місяця, до того, як відбудеться саміт Росія-Африка.

"Перед наступним самітом Росія-Африка він має вжити якихось дій, щоб показати своє бажання рухатися вперед", — сказав Салл.

За словами політика, вимогу африканських лідерів доставили російському президенту під час миротворчої місії шести країн до Києва і Москви в червні.

Політик також зазначив, що подальші обміни військовополоненими та повернення в Україну дітей, захоплених російськими окупантами, "можуть стати дуже хорошим сигналом".

"Ось чому ми продовжуємо використовувати саміт Росія-Африка, щоб подивитися, як ми можемо просунутися вперед у переговорах, які ми намагалися реалізувати між Росією та Україною", — сказав Салл.

За його словами, під час майбутнього саміту африканські лідери сподіваються домогтися прогресу в цьому питанні.

Нагадаємо, 16 червня з офіційним візитом у складі африканської делегації до Києва прибули президент Сенегалу Маккі Салл і президент Південно-Африканської республіки Сиріл Рамафоса. Лідери країн Африки запланувала зустріч із Володимиром Зеленським, щоб поговорити про новий мирний план.

Потім уже 17 червня африканські лідери вирушили до Москви. Російські ЗМІ писали, що 17 червня Путін показав африканським лідерам нібито узгоджений у Туреччині договір із Києвом. За словами президента Росії, у документі було зафіксовано постійний нейтралітет і гарантії безпеки для України.