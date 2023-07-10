Росіяни використовують своїх військових як "приманку", розстрілюючи їх – пресофіцер (відео)

Російські окупанти завдають вогневе ураження по своїм підрозділам, оскільки не знають, що саме на конкретній ділянці перебуває їхній підрозділ, розповів офіцер 26 ОАБр ЗСУ.

Росіяни використовують на лінії фронту своїх військових як "приманку", розстрілюючи їх. Про це повідомив офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади ім.Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телемарафону.

Мобілізовані росіяни гірше підготовлені, тому їх загарбники на фронті не шкодують та відправляють у зону ураження. У такий спосіб окупанти намагаються дізнатися, де українські вогневі позиції.

"Є випадки, коли вони використовують своїх же людей як "приманку" – залишають на позиціях деяку кількість своєї піхоти", – пояснив Калашніков.

Також він зазначив, що окупанти завдають вогневе ураження по своїм підрозділам, тому що не знають, що саме там перебуває їхній підрозділ. Військовий наголосив, що українська наступальна операція триває. Сили оборони України й надалі діють успішно, просуваються та закріплюються на звільнених рубежах.

"Ми починаємо наступ, "видавлюємо" їх, і вони в це місце наносять вогневе ураження, не жаліючи своїх", – додав військовий.

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Олег Калашніков зазначив, що у росіян не вистачає людей. Вони вимушені залучати на першу лінію оборони свої основні ресурси. Район Кліщіївки окупанти посилили десантними підрозділами.

"Вони вимушені десантні підрозділи вклинювати безпосередньо у Бахмут, знаючи, що це дуже небезпечно для їхнього виживання", – заявив пресофіцер.

Нагадаємо, у травні військовополонений найманець заявив, що командири ПВК "Вагнер" розстрілюють своїх підлеглих. Водночас евакуація поранених і вивезення вбитих не проводиться. Полоненим виявився 39-річний Денис Ватрушев із Ханти-Мансійського округу Росії. За його словами, його завербували в колонії, де він відбував покарання за вбивство. Він розповів, що під час найму йому обіцяли, що нічого особливо робити не доведеться.