Хотіли "підняти ставки": під час заколоту "вагнерівці" дійшли до ядерної бази РФ, — Буданов

За словами глави ГУР, найманці ПВК "Вагнер" мали намір отримати невеликі ядерні пристрої радянського виробництва.

Під час військового заколоту частина найманців приватної військової компанії "Вагнер" вирушили до місця зберігання ядерної зброї Російської Федерації. Про це розповів начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов у коментарі Reuters 11 липня.

Повідомляється, що "вагнерівці" підійшли до ядерної бази "Воронеж-45", маючи намір захопити невеликі ядерні пристрої радянського виробництва. За словами глави української військової розвідки, таким чином вони хотіли "підняти ставки" у своєму повстанні.

Кирило Буданов стверджує, що єдиним бар'єром на шляху найманців ПВК "Вагнер" виявилися замкнені двері до сховища ядерної зброї.

"Двері складу були зачинені, і в технічну частину вони не потрапили", — повідомив глава ГУР.

За словами журналістів, слова Кирила Буданова частково підтвердила особа, близька до Кремля, яка має зв'язки з військовослужбовцями РФ. За даними джерела, "вагнерівці" потрапили в "зону особливого інтересу", що викликало занепокоєння у США.

Як зазначають журналісти, у Вашингтоні висловили сумніви щодо достовірності цієї інформації.

"Ми не можемо підтвердити це повідомлення. У нас не було жодних ознак того, що ядерна зброя або матеріали перебувають під загрозою", — сказав представник Ради національної безпеки Білого дому Адам Ходж.

Нагадаємо, що згідно з оцінкою експертів від 30 червня, повстання в Росії несуть у собі ризик несанкціонованого використання ядерної зброї, однак отримати до неї доступ досить-таки складно.

Ми також писали про те, що 1 липня Олександр Лукашенко висловив упевненість у тому, що Білорусі ніколи не доведеться застосовувати ядерну зброю, отриману від Російської Федерації. Політик також заявив, що особисто ініціював перекидання озброєнь із РФ.