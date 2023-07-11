Не альтернатива членству в НАТО: Кулеба висловився про гарантії безпеки для України (відео)

Глава МЗС закликав німецький уряд не повторювати помилок Ангели Меркель, яка чітко висловилася проти вступу України до НАТО.

Гарантії безпеки не повинні стати альтернативою вступу України до Північноатлантичного Альянсу. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD 10 липня.

Журналісти запитали українського дипломата, чому Києву недостатньо військової допомоги з боку США, подібної до тієї, яку отримує Ізраїль. У відповідь Дмитро Кулеба задався питанням про те, навіщо шукати альтернативи вступу України до НАТО.

"Чому ми не можемо просто розробити цілісне рішення для архітектури європейської безпеки, в якій Україна сидить в човні НАТО? Україна не в тягар. Україна — це перемога. Тому що без нашої армії східний фланг взагалі неможливо було захистити", — сказав Кулеба.

Дмитро Кулеба висловився про гарантії безпеки та вступ України до НАТО

Міністр зазначив, що Київ цінує запропоновані західними лідерами гарантії безпеки для України, які передбачають військову допомогу до того моменту, коли наша країна вступить до НАТО.

"Ці гарантії безпеки слід розглядати не як альтернативу членству в НАТО, а як те, що заповнює цей вакуум між теперішнім моментом", — заявив дипломат.

Дмитро Кулеба також наголосив, що Україні пообіцяли вступ до НАТО ще 2008 року. За словами міністра, відтоді Альянс мало зробив для того, щоб ця обіцянка стала реальністю.

"Я закликаю уряд Німеччини не повторювати помилок, допущених канцлеркою Меркель у 2008 році, яка чітко висловилася проти інтеграції України", — сказав глава МЗС.

Нагадаємо, що 10 липня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив про план, який буде запропоновано Україні під час саміту у Вільнюсі 11-12 липня. Йтиметься не про вступ, а про поліпшення військових сил.

Раніше, 7 липня, президент США Джо Байден заявив, що Україна зможе стати частиною НАТО тільки після закінчення війни з Російською Федерацією, однак до того часу Київ може отримувати допомогу від союзників за "ізраїльською моделлю".