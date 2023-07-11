Вдруге за місяць: ЗС РФ атакували Київську область дронами Shahed (фото)

За даними КГВА, всі іранські БПЛА, запущені вночі по українській столиці, були знищені силами і засобами протиповітряної оборони.

У ніч на 11 липня Збройні сили Російської Федерації атакували Київську область безпілотними літальними апаратами Shahed. Про це пише пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Повідомляється, що це вже друга повітряна атака іранських дронів на столицю за місяць. За даними КГВА, безпілотники були запущені з південного напрямку, імовірно, з краснодарського краю РФ.

"Усі виявлені повітряні цілі, що рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобами нашої протиповітряної оборони", — заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Пізніше начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов показав наслідки нічної атаки російських окупантів. За його словами, уламки БПЛА знайдено в одному з населених пунктів столичного регіону

Як зазначає Нєбитов, через російську атаку пошкоджено вікна та господарські будівлі приватного домоволодіння, а також спалахнув трав'яний настил. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ від 10 червня, російські окупанти застосовують у селах Харківської області боєприпаси з флешеттами. Використання подібних снарядів у цивільній забудові вважається військовим злочином.

Також повідомлялося, що 10 липня ЗС РФ завдали удару авіабомбою по місту Оріхів у Запорізькій області. У момент ворожої атаки мирні жителі отримували гуманітарну допомогу. Пункт розподілу води, який був встановлений і обслуговувався партнером Гуманітарного фонду ООН для України, був зруйнований під час удару.