Зеленський відчує "полегшення": ЗМІ розповіли, чого чекати Україні від саміту НАТО
Очікується, що навіть після закінчення війни, Україна навряд чи швидко стане членом НАТО. При цьому Києву, ймовірно, запропонують альтернативу.
На саміті Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі щодо України, ймовірно, буде ухвалено ініціативи за двома напрямами. Про це пише видання Sky News 11 липня.
У публікації йдеться про те, що швидкий вступ України до НАТО малоймовірний, навіть після завершення війни з Російською Федерацією і з урахуванням сильної підтримки з боку країн Балтії.
Як зазначають журналісти, перше рішення щодо Києва у Вільнюсі, найімовірніше, полягатиме у фіксації конкретного шляху України до НАТО.
Очікується, що союзники відмовляться від вимоги, щоб Україна завершила процес, відомий як ПДЧ. Крім того, буде скликано перше засідання Ради Україна-НАТО, нового механізму, покликаного дозволити Києву говорити з союзниками на рівних.
Другий крок, на який можуть зважитися країни НАТО, стосується угоди з окремими членами Альянсу, в якій буде викладено низку довгострокових гарантій безпеки, які вони нададуть Україні, за винятком якнайшвидшого вступу до НАТО.
Йдеться про постачання зброї, розвідданих та іншої допомоги у сфері безпеки. Сюди також належить варіант гарантій безпеки "в ізраїльському стилі", про який Джо Байден заявив у нещодавньому інтерв'ю.
На думку представника США в НАТО Джуліанна Сміта, Володимир Зеленський відчує "полегшення", коли почує, що союзники можуть запропонувати щодо членства України в Альянсі на засіданні у Вільнюсі.
"Я думаю, він відчує полегшення, побачивши єдність, яку альянс демонструє наразі, і повний пакет конкретних результатів, які альянс готовий запропонувати", — сказав дипломат.
При цьому українське джерело сказало журналістам, що вже є відчуття "великого розчарування".
Нагадаємо, що 10 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що гарантії безпеки не повинні стати альтернативою вступу України до НАТО.
Раніше, 6 липня, глава ГУР Кирило Буданов сказав, що очікування України від саміту НАТО у Вільнюсі не виправдаються, зазначивши, що вже бачив чернетки виступів.