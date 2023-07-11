"Свідків вбивства немає": у ГУР підтвердили ліквідацію командира Ржицького під час пробіжки

За інформацією української розвідки, у російського військкома вистрілили сім разів під час його пробіжки у Краснодарському парку культури. Станіслав Ржицький помер на місці, а його нападник залишається невідомим через дощ.

У Краснодарі був знищений екскомандир підводного човна "Краснодар", з якого здійснювались ракетні обстріли України, Станіслав Ржицький. Про це йдеться у публікації пресслужби Головного управління розвідки Міноборони від 11 липня.

"Краснодар" — підводний човен Чорноморського флоту ВМФ РФ та один з шести суден проєкту "Варшавянка". У пості йдеться, що кожен такий човен здатен нести до чотирьох крилатих ракет типу "Калібр".

За даними ГУР, колишнього командира "Краснодару" ліквідували близько шостої ранку 10 липня. Російський військком був на пробіжці у Краснодарському парку культури і відпочинку ім. 30-річчя перемоги, коли в нього випустили сім куль з пістолера Макарова.

"В результаті вогнепальних поранень Ржицький помер на місці. Через рясний дощ в парку було безлюдно, тож немає свідків, які могли б повідомити деталі або упізнати нападника", — зазначили у розвідці.

У ГУР проінформували, що ворожий капітан 2 рангу щонайменше з 2006 року проживав у Севастополі, нині окупованому російськими військами. Деякий час він служив командиром підводного човна "Алроса", однак після відправки судна на модернізацію був призначений керувати "Краснодаром".

Ліквідація Ржицького у Краснодарі: що вже відомо

Нагадаємо, про смерть Станіслава Ржицького стало відомо ввечері 10 липня. За даними російського медіа, останнім часом він був відповідальним за мобілізацію. Йшлось про чотири вистріли, здійснені кілером, що певний час стежив за жертвою та знав місця розміщення камер відеоспостереження.

Пізніше у росЗМІ передали, що вбивця відстежив маршрут військкома через додадок Strava. Ржицький регулярно ділився там своїми спортивними досягненнями.