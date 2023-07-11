Кінець "Тріумфу": бійці ЗСУ вивели з ладу російський ЗРК С-400 (фото)

Точний ракетний удар системи HIMARS знищив багатофункціональний радар 92Н6A і пускову установку "Тріумфа". На думку експертів, РЛС такого класу є дуже цінною бойовою одиницею, втрату якої складно компенсувати.

Бійці Сил оборони вивели з ладу батарею російського зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф", знищивши ключову техніку за допомогою артилерії, а саме — самохідну пускову установку 5П85СМ2-1 і багатофункціональний радар 92Н6A. Фото знищеної ворожої техніки 10 липня було опубліковано в соціальних мережах.

Автори фотографій не уточнили місця, де російські загарбники втратили цінне озброєння.

"Знищені російські РЛС 92Н6Е і пускова установка 5П85СМ2-01 комплексу С-400 "Тріумф" десь на фронті", — написано в коментарі.

Оглядачі "Мілітарного" зазначили, що за повідомленнями російських джерел, комплекс був уражений точним ракетним ударом РСЗВ HIMARS.

Багатофункціональна радіолокаційна станція 92Н6Е є ключовим компонентом комплексу С-400. Він забезпечує виявлення цілей, взяття їх на супровід і наведення зенітних ракет, при цьому відбувається автоматична оцінка результату стрільби. Станція здатна виявляти до 100 цілей і супроводжувати до 6 цілей одночасно на відстані до 400 км і висоті до 30 км.

Фото: Telegram

"Ураження 92Н6Е є ключовим епізодом, адже її знищення виводить з ладу всю батарею. Радіолокаційні станції такого класу є дуже цінною бойовою одиницею, втрату якої складно компенсувати", — підкреслили оглядачі.

Також українським військовим вдалося знищити пускову установку 5П85СМ2-1. Судячи з фото, техніка не перебувала в стані боєготовності, оскільки пускові контейнери перебували в положенні під час транспортування. Експерти припустили, що, ймовірно, комплекс вдалося перехопити в той момент, коли він готувався зайняти позицію.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу засоби української ППО знищили 26 безпілотників Shahed. За інформацією пресслужби ВПС України, загалом противник випустив по Україні 28 БПЛА Shahed-136/131.