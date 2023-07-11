Бійці ПВК "Вагнер" обміняються досвідом із ЗС Білорусі на полігонах країни, — Міноборони РБ

Олександр Лукашенко розраховує, що російські найманці навчать його армію і як наступати, і як оборонятися.

У Білорусі полігони Збройних Сил країни готуються прийняти чергову зміну для проведення заходів спільної підготовки військовослужбовців Білорусі та Росії, повідомило Міністерство оборони РБ.

"Після прибуття представників ПВК "Вагнер" та їхнього розосередження на полігонах для проведення занять і взаємного обміну досвідом, особливу увагу планується приділити прийомам і способам ведення бойових дій Збройними Силами Республіки Білорусь", — заявили в Міноборони РБ.

Олександр Лукашенко, покладається на досвід бойовиків: "Вони розкажуть про зброю: яка добре працювала, яка ні. І тактика, і озброєння, і як наступати, як оборонятися. Це безцінно...".

Хоча ще не так давно Олександр Лукашенко заявив, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин і його найманці станом на 6 липня не перебували в Білорусі, що вказує на те, що бізнесмен, можливо, не виконує угоду, яку "уклав" із президентом РФ Володимиром Путіним, а сам білоруський лідер від нього дистанціюється. Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни від 6 липня.

5 липня президент України Володимир Зеленський зазначив, що під час військового заколоту Пригожина половина РФ підтримала найманців, інша половина — Путіна. Були також регіони, які не знали, кого підтримувати.