Нічна атака на Київщину: у ЗСУ показали, як боєць з ПЗРК Stinger збив дрон-камікадзе "Шахед"

Командування Сухопутних сил ЗСУ опублікувало відео, на якому показано майстер-клас зі знищення "Шахедів" іранського виробництва.

Боєць Інгулецької бригади Олександр Лавроненко влучив у російсько-іранський безпілотник "Шахед", який атакував Київщину в ніч на 11 липня. Коротке відео протистояння опубліковане на офіційній сторінці Facebook Сухопутних військ ЗСУ.

На відео вказано, що Лавроненко служить у 60-оій окремій механізованій Інгулецькій бригаді. Крім того, видно час, коли саме відбулось збиття ударного безпілотника Shahed-136 — о 04:41 в ніч з 10 на 11 липня.

Перші кадри двобою показують ворожий дрон в прицілі FIM-92 Stinger — це ледь помітна цятка, яка постійно рухається в полі зору.

Дрон-камікадзе ЗС РФ - у прицілі ПЗРК "Стінгер"

На третій секунді спостереження боєць випускає ракету, яка летить у бік ворожого баражуючого боєприпасу.

Момент ураження показують з іншого ракурсу — знімають місцевість десь на Київщині. За кадром чути, як працюють кулемети та стрілецька зброя — бійці намагаються поцілити по "Шахеду". Одна за мить ракета з ПЗРК Stinger влучає у російський безпілотник і він падає, палаючи, на землю.

Момент влучання ПЗРК "Стінгер" по російському дрону на Київщині

Останні кадри запису показують обличчя бійця, який вберіг Київщину від удару російського дрона, який у дописі командування Сухопутних сил ЗСУ підписаний як "Герань-2".

Влучний постріл з ПЗРК Stinger по дрону ЗС РФ на Київщині

Зазначимо, FIM-92 Stinger — переносні зенітно-ракетні комплекси, які в США випускаються, починаючи з 1978 року. Комплекс призначений для знешкодження повітряних цілей на висоті від 180 м до 3,8 км. Вартість — близько 60-70 тис. дол. Україна почала отримувати ПЗРК даного типу з перших днів війни, зокрема — і від США. Станом на березень 2022 у року їх було близько 2 тис. шт. Крім того, певну кількість цих систем надходять у пакетах допомоги, які протягом війни ЗСУ отримує від американського уряду.

Між тим дрони-камікадзе "Герань-2" — це замасковані російськими надписами іранські дрони Shahed-136. Вартість дрона — близько 20-50 тис. дол.

Нагадуємо, командування Повітряних сил ЗСУ зранку 11 липня розповіло деталі про нічну атаку дронів-камікадзе "Шахед" ЗС РФ. Під ударом опинилась Київщина та порт Одеси — подекуди на місці падіння уламків почалась пожежа.

Зранку 10 липня російська авіація атакувала гуманітарний штаб Оріховому на Запоріжжі. Надвечір ДСНС завершила розбір завалів: загинуло 10 людей.