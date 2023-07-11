Мінус пікап та МТЛБ: ЗСУ застосували ПЗРК "Стугна-П" проти техніки РФ під Бахмутом (відео)

Українські бійці вистежили дві одиниці військової техніки ЗС РФ, які швидко переміщувались полями на ділянці фронту під Бахмутом. Щоб знищити загрозу, знадобилось по одному пострілу з ПТРК.

Бійці ЗСУ вдарили з ПТРК "Стугна-П" по російській військовій техніці на Бахмутському відтинку фронту на Донеччині. Завдяки ефективному удару вдалось знешкодити живу силу ЗС РФ та певну кількість боєприпасів. Відео з відпрацюванням ПТРК опубліковано на офіційній сторінці Facebook Сухопутних військ ЗСУ.

У дописі вказано, що бій з російськими окупантами вели бійці 30-ої окремої механізованої бригади ім. Костянтина Острозького. Ворог втратив дві одиниці військової техніки та живу силу на невстановленій ділянці фронту під Бахмутом.

На відео видно, як ПТРК "Стугна-П" влучає по цілях:

спершу наздоганяє російський пікап з живою силою та БК — він швидко їхав полем неподалік від ЛЕП;

Пікап ЗС РФ

потім запускається ракета по МТЛБ.

Влучання по МТЛБ ЗС РФ

Командування не вказує, скільки саме одиниць живої сили втратив підрозділ ЗС РФ.

ЗСУ вражають пікап та МТЛБ ЗС РФ на Бахмутському відтинку фронту

МТЛБ — це бронетранспортер, який випускався ще з 60-их рр. у СРСР. Пристрій здатен рухатись зі швидкістю 60 км/год. і вміщує 13 осіб (2 ос. — екіпаж, 11 ос. — десант). У військовому пікапі може поміститись 4-5 ос. (орієнтовно). Отже, завдяки влучному удару з ПТРК "Стугна-П" зі складу ЗС РФ могло вибути майже 20 осіб.

Нагадуємо, Сухопутні війська ЗСУ опублікували відео пострілу з ПТРК "Стінгер". Ракета влучила у дрон-камікадзе, який атакував Київщину о 4-ій ранку 11 липня.

Тим часом український дрон поцілив по так званому "російському франкенштейну" ЗС РФ. Пристрій отримав таку назву, бо до звичайного бронетранспортера наварили згори зенітну установку, яка мала б захищати від атаки з повітря. Але українському безпілотнику зенітка не завадила влучити у ціль.