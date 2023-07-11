"Специфічний трикутник": Пристайко назвав держави, які готові надати Україні безпекові гарантії (відео)

Протягом періоду, коли наша держава не є членом НАТО Велика Британія готова надати безпекові гарантії. До ініціативи може долучитися й Польща.

Україна, Велика Британія та Польща вже давно ведуть перемовини у "специфічному трикутнику". Про це повідомив в ефірі телемарафону Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

Він зазначив, що британська влада усвідомлює, що Україна повинна мати гарантії безпеки. Найкращий варіант це НАТО.

З його слів, протягом періоду, коли наша держава не є членом Альянсу Велика Британія готова надати безпекові гарантії. У може бути й не в односторонньому порядку, а з кимось зі своїх партнерів.

"Одним із таких близьких партнерів є Польща", – зазначив Пристайко.

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Дипломат наголосив, що Україна разом із Великою Британією та Польщею вже тривалий час ведуть перемовини у "своєрідному трикутнику". Представники держав обговорюють, яким чином надаватимуть гарантії безпеки на момент, доки Україна ще не є членом Альянсу.

Посол України у Великій Британії, що було створено фонд, який об'єднує десять країн. Його коштом й купуються снаряди та озброєння, яке допомагає Україні у захисті від агресії Росії. Це практична частина допомоги, що дозволяє захищати українцям себе прямо зараз.

"Британія усвідомлює, що Україна повинна мати безпекову парасольку", — повідомив дипломат.

Нагадаємо, 11 липня агентство Reuters із посиланням на офіційних осіб повідомило, що коаліція з 11 країн почне навчання українських пілотів на винищувачах F-16 у серпні. Тренування відбуватимуться в серпні в Данії, а навчальний центр для подальшої підготовки пілотів створять у Румунії.

Наприкінці червня стало відомо, що Велика Британія та США виділили 4,3 млрд доларів на допомогу Україні. Сума коштів, які будуть надані Україні протягом наступних трьох років, становить 3 мільярди гривень.