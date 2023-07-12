Західні країни побоюються, що РФ може повернути собі ініціативу на полі бою, — WSJ

За словами дипломатів, у низці країн НАТО зростає усвідомлення того, що відхилення або уповільнення поставок ЗСУ танків, БМП і засобів ППО минулого року виявилося стратегічною помилкою.

Західні офіційні особи висловлюють занепокоєння щодо того, що Російська Федерація зможе повернути собі ініціативу на полі бою та розпочати власний наступ. Про це пише Wall Street Journal із посиланням на західних чиновників.

У публікації йдеться про те, що контрнаступ ЗСУ наштовхнувся на серйозний опір з боку РФ.

Як зазначають автори статті, в України зараз немає сучасних винищувачів F-16 і достатньої кількості систем ППО. При цьому РФ збільшила власне виробництво крилатих ракет і регулярно обстрілює українські міста ракетами.

"Багато західних офіційних осіб дедалі більше занепокоєні тим, що Росія може повернути собі ініціативу на полі бою і почати власний наступ, якщо цього літа Україна не продемонструє значних успіхів", — пишуть журналісти.

За словами дипломатів, у низці країн НАТО зростає усвідомлення того, що відхилення або уповільнення постачання ЗСУ танків, БМП і систем ППО минулого року виявилося стратегічною помилкою.

Очікується, що на саміті НАТО у Вільнюсі буде ухвалено рішення щодо того, як можна зміцнити військовий потенціал України в найближчі тижні та місяці.

Нагадаємо, що за даними ISW від 10 липня, українським військовим за 5 тижнів наступальних дій вдалося звільнити стільки територій, скільки Російська Федерація захопила за останні пів року.

Раніше, 8 липня, радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що перший етап контрнаступу проходить успішно. Він зазначив, що українська армія успішно просувається за багатьма напрямками.

Також повідомлялося, що за інформацією Military Media Center від 8 липня, російські війська готуються до можливих бойових дій на території окупованого Кримського півострова. Для відбиття контрнаступу ЗСУ окупанти почали зводити фортифікаційні споруди.