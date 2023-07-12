"Підтримував РФ": США ввели санкції проти глави розвідки Сербії

Александер Вулін підтримував стосунки із сербським торговцем зброєю Слободаном Тешичем, допомагаючи йому забезпечити переміщення постачань зброї через кордони, а також використовував свій вплив і публічність для підтримки Росії та посилення її впливу на Західних Балканах.

Мінфін США ввів блокуючі санкції проти директора Агентства безпеки та інформування Сербії Олександра Вуліна. Про це повідомляють на сайті відомства.

За інформацією міністерства, Вуліна підозрюють у сприянні міжнародному злочинному угрупованню, а також незаконним операціям із наркотиками. Корупційні оборудки, які проводилися за підтримки глави розвідки Сербії, сприяли "зловмисній діяльності Росії в Сербії та регіоні".

"Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) міністерства фінансів США запровадило санкції щодо фізичної особи в Сербії відповідно до Указу президента (E. O.)", — ідеться в повідомленні американського мінфіну.

Зокрема, у відомстві зазначають, що директор Агентства безпеки та інформування Сербії підтримував взаємовигідні стосунки із сербським торговцем зброєю Слободаном Тешичем, який перебуває під санкціями США, допомагав йому забезпечити безперешкодне переміщення незаконних поставок зброї через кордони. Вулін, за інформацією Мінфіну США, використовував свій вплив і публічність для підтримки Росії та надавав РФ платформу для посилення впливу на Західних Балканах.

Відомий торговець зброєю Слободан Тешич перебуває під санкціями США

Проти глави сербської розвідки запровадили жорсткі санкції — його занесли до SDN-листа. Усі американські активи Вуліна буде заморожено.

"Міністерство фінансів, не вагаючись, буде переслідувати тих, хто зловживає своїм становищем в особистих цілях, підриваючи водночас ефективне і демократичне управління на Західних Балканах", — заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Брайан Е. Нельсон.

Фокус раніше писав про те, що президент Сербії Александр Вучич не сумнівається в участі іноземних спецслужб у підготовці невдалого заколоту Євгена Пригожина і його "вагнерівців". На думку сербського гаранта, західні служби замішані і в багатьох інших речах, які відбуваються на європейському континенті останнім часом.