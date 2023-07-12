Знайшли заміну: у британській розвідці назвали причину відсторонення Суровікіна

За інформацією аналітиків, Валерій Герасимов уперше з'явився на телебаченні разом із Віктором Афазаловим, який є заступником головнокомандувача Повітряно-космічними силами Росії. Це вказує на ймовірне усунення Сергія Суровікіна з посади.

Начальник Генерального штабу Росії генерал Валерій Герасимов уперше з'явився на телебаченні після невдалого заколоту керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина і його найманців 24 червня 2023 року. Разом із ним виступив і Віктор Афзалов. Про це йдеться у звіті британської розвідки від 11 липня.

По відеозв'язку Герасимов інформував начальника штабу Повітряно-космічних сил Росії, генерал-полковника Віктора Афзалова.

Як відомо, Афзалов перебуває на посаді щонайменше чотири роки, але це, ймовірно, його перша публічна поява з Герасимовим. Генерал-полковник є заступником головнокомандувача Повітряно-космічними силами Росії генерала Сергія Суровікіна.

Важливо зазначити, що місцезнаходження Суровікіна наразі залишається невідомим. В умовах підвищення суспільного авторитету Афзалова гіпотеза про відсторонення Суровікіна стає все більш реальною.

Суровікін міг бути відсторонений після заколоту ПВК "Вагнер"

Нагадаємо, міністр оборони РФ Сергій Шойгу 3 липня вперше прокоментував військовий заколот ПВК "Вагнер", організований Євгеном Пригожиним. Глава відомства заявив, що план Пригожина провалився через те, що "особовий склад Збройних сил виявив вірність присязі та військовому обов'язку".

Також 5 липня британська розвідка звернула увагу, що після збройного заколоту ПВК "Вагнер" із публічного поля пропали російські воєначальники - заступник командувача російськими військами в Україні генерал армії Сергій Суровікін і заступник міністра оборони генерал-полковник Юнус-бек Євкуров.