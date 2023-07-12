Демонстративна відповідь: в ISW назвали причину останньої атаки "шахедів" по Україні

За даними ОК "Південь", російські війська намагалися атакувати зерновий термінал на Одещині, а також 2 безпілотники завдали удару по адміністративній будівлі портового комплексу.

11 липня російські війська завдали серії ударів з безпілотників Shahed 131 і 136 по території України, ймовірно, у демонстративну відповідь на саміт НАТО. Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни у звіті за 11 липня.

За даними аналітиків, удари, ймовірно, були спрямовані задля зриву Чорноморської зернової угоди.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська збили 26 із 28 російських безпілотників "Шахед" 131 і 136, які запускалися з напрямку Приморськ-Ахтарськ (Краснодарський край).

В ОК "Південь" повідомили, що ЗС РФ намагалися завдати удару по зерновому терміналу в Одеській області, а також два безпілотники вдарили по адміністративній будівлі портового комплексу.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що російські війська націлилися на портову інфраструктуру, щоб зірвати Чорноморську зернову угоду.

"Удари російських безпілотників по портовій інфраструктурі також збігаються з першим днем ​​саміту НАТО у Вільнюсі та, ймовірно, спрямовані на те, щоб перешкодити членам НАТО надавати більше військової допомоги Україні", — йдеться в повідомленні Інституту.

Нагадаємо, що ЗС РФ в ніч проти 12 липня атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва. Загалом їх було 15, більшу частину з яких вдалося знищити завдяки зусиллям сил ППО.

Раніше повідомлялося, що у Київській МВА повідомили, що росіяни запустили на столицю дрони-камікадзе. За цей час сили ППО знищили всі цілі в повітряному просторі навколо Києва.