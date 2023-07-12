Австралія передасть Україні ще 30 бронетранспортерів Bushmaster, – Зеленський

Президент України зазначив, що на саміті НАТО у Вільнюсі прем’єр-міністр Ентоні Албенізі висловив йому й повне політичне розумінне.

Українські війська отримають від Австралії 30 бронетранспортерів Bushmaster. Про це 12 липня у Telegram повідомив Володимир Зеленський, президент України.

Керівник держави зустрівся у Вільнюсі з прем’єр-міністром Ентоні Албенізі. Вони обговорили оборонну підтримку.

"Як завжди, маємо й повне політичне розуміння. Успішна зустріч!" – зазначив Зеленський.

Терміни постачання відповідної техніки не оголошені.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Саміт НАТО у столиці Литві відбувається протягом 11 та 12 липня. Учасники заходу обговорюють різні питання, які стосуються оборони та надання підтримки Україні.

Країни-члени НАТО вже остаточно узгодили спільну позицію щодо інтеграції нашої держави до структури Альянсу. Керівник американської держави Джо Байден зазначив, що наразі для України та НАТО настав "дуже важливий, критичний момент". Він зауважив й лідерство генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга у питанні допомоги та планування спільної роботи.

Виступив на заході й Зеленський. Президент заявив, що має три пріоритетні питання, які мають вирішитися для України на саміті. Це — нові пакети військової допомоги для підтримки української армії, запрошення до НАТО та гарантії безпеки для України на шляху до НАТО.

Країни G7 12 липня узгодять загальні принципи гарантій безпеки Україні. За словами старшої директорки Радбезу США з питань Європи Аманди Слоут, мета декларації буде двоякою: зміцнення стримування України та надсилання повідомлення Росії.

Нагадаємо, 11 липня стало відомо, що Австралія відправить літак-розвідник E-7A Wedgetail для допомоги Україні. Літак допоможе захистити маршрути постачання техніки та гуманітарних вантажів до України з інших європейських держав.