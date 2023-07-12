Ворог зазнає колосальних втрат: ЗСУ перехопили ініціативу на Бердянському напрямку

Противник втратив на цій ділянці фронту 68 бійців убитими, 156 дістали поранення, чотири солдати потрапили в полон. Крім того, за добу було знищено 22 одиниці озброєння і техніки ЗС РФ.

Сили оборони України знищують бойовий потенціал російських військ на південних ділянках фронту. Як заявив 12 липня в ефірі телемарафону речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, бійці ЗСУ цілком і повністю володіють ініціативою на Бердянському напрямку.

"Ми діємо так, як вважаємо за потрібне, оскільки ініціатива цілком і повністю на нашому боці", — наголосив Шершень.

Він додав, що ворог на цій ділянці зазнає колосальних втрат. Минулої доби на Таврійському напрямку ліквідували 68 окупантів, 156 дістали поранення, чотирьох солдатів узяли в полон, Також українські захисники знищили 22 одиниці озброєння та техніки, зазначив Шершень.

За його словами, бійці ЗСУ за минулу добу продовжували виконувати вогневі завдання, завдаючи ракетних та артилерійських ударів. Зокрема, ракетні війська ЗСУ завдали по місцях дислокації противника 10 ракетних ударів.

Обстановка на півдні України. Джерело: deepstatemap.live

"Використано 22 одиниць боєприпасів. При цьому цілями були визначені райони зосередження особового складу, вогневі позиції БМ-21 "Град", станція РЕБ "Борисоглібськ", били по позиціях зенітно-ракетного комплексу "Бук" тощо", — сказав Шершень.

Нагадаємо, українські збройні сили провели успішні контрнаступальні дії на двох ділянках фронту на флангах під Бахмутом. Як повідомили 12 липня в Генштабі ЗСУ, наші бійці мали успіх у районах населених пунктів Біла Гора — Андріївка та Біла Гора — Курдюмівка.