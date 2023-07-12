"Техніка богів": бійці ЗСУ показали роботу Leopard 2 по позиціях ЗС РФ на Запоріжжі (відео)

Нардеп Юрій Мисягін поділився кадрами з передової, на якому ворога нищить німецький танк Leopard. З його слів, техніку застосували на Запорізькому напрямі.

Українські Збройні сили успішно завдають втрат російським військам у Запорізькій області. У цьому захисникам допомагає наданий партнерами німецький танк Leopard 2. Відповідне відео 12 липня оприлюднив у соцмережах народний депутат та член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки у Верховній Раді Юрій Мисягін.

"Робота Leopard 2A6 на одній з ділянок фронту Запорізького напрямку", — написав він.

На опублікованих кадрах можна побачити танк, який стоїть на перехресті та здійснює постріли. Також на відео чутні вибухи.

"Техніка богів", — коментує, ймовірно, військовий.

Нагадаємо, 12 липня журналісти з’ясували, що Німеччина відмовилася розміщувати центр з ремонту танків Leopard на території Польщі. За даними ЗМІ, причиною такого рішення стали завищені цінові вимоги з боку поляків. Пошкоджені в Україні танки відремонтують у Німеччині та Литві.

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