"Він відпочиває": у Держдумі РФ відповіли на запитання про долю генерала Суровікіна

Російський парламентарій Андрій Картаполов сказав, що генерал Сергій Суровікін наразі "недоступний".

Голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов відповів журналістам, де перебуває генерал Сергій Суровікін, який після збройного заколоту ПВК "Вагнер" перестав показуватися на публіці. Політик сказав, що Суровікін відпочиває. Відповідь Картаполова слова наводить Telegram-канал Shot.

"Він відпочиває зараз, поки недоступний", — сказав російський парламентарій.

Зазначимо, що публіка в коментарі під відео неохоче повірила словам російського політика, а деякі передплатники викрили Картаполова на брехні. Крім того, багато користувачів назвали Суровікіна "найкращим бойовим генералом країни", якого відправили приймати "електропроцедури".

Доля генерала Суровікіна достеменно невідома. Після того як він з'явився на відео, де звернувся до керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина з проханням зупинити похід "вагнерівців" на Москву, у публічному просторі він не з'являвся. Через деякий час поповзли чутки, що Суровікін знав про підготовку збройного заколоту і, можливо, навіть був заодно з Пригожиним.

Також з'явилася інформація про те, що Суровікіна нібито помістили в столичне СІЗО в "Лефортово" наступного дня після спроб реалізувати збройний заколот. Однак незважаючи на всі здогадки і чутки, російське суспільство досі не почуло від офіційних осіб жодного слова про те, що насправді трапилося із Суровікіним.

Нагадаємо, у Міноборони Великої Британії звернули увагу на те, що генерал-полковник Віктор Афзалов, який є заступником головнокомандувача ПКС РФ генерала Сергія Суровікіна, замість свого начальника звітував перед начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Британська розвідка зазначила, що оскільки місцезнаходження Суровікіна залишається незрозумілим, це надає додаткову вагу гіпотезі про те, що Суровікін був відсторонений після заколоту.