"Думали, що робити з Україною": глава розвідки РФ Наришкін заявив, що говорив із начальником ЦРУ

За словами Наришкіна, Бернс зателефонував, щоб обговорити військовий заколот власника ПВК "Вагнер" Пригожина, але більша частина розмови була про Україну.

Директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін заявив, що говорив із главою ЦРУ Вільямом Бернсом наприкінці червня про війну в Україні. Про це пише російське пропагандистське видання ТАСС.

Повідомляється, що Наришкін і Бернс говорили телефоном і "думали, що робити з Україною". Бесіда тривала близько години.

За словами Наришкіна, Бернс зателефонував, щоб обговорити військовий заколот глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина 24 червня. Однак здебільшого говорили саме про російське вторгнення в Україну.

"Мені здається, що це був більшою мірою привід, тому що основна частина бесіди була зосереджена на обговоренні теми й подій навколо України", — сказав Наришкін.

Крім того, глава зовнішньої розвідки РФ також додав, що можливість особистої зустрічі з главою ЦРУ зберігається.

Зазначимо, що вперше про розмову Наришкіна з Бернсом повідомило американське WSJ 30 червня.

Нагадаємо, що американські журналісти раніше писали, що в червні глава ЦРУ їздив до Києва, де обговорював примус РФ до переговорів на умовах України. Тоді повідомлялося, що в Україні вважають, що відкриті переговори з РФ можливі тільки після успішного контрнаступу ЗСУ і Москва відчує реальну загрозу. Цього можливо досягти вже до кінця 2023 року.

Однак у Зеленського назвали можливий візит глави ЦРУ до Києва конспірологією. За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, в Україні триває велика війна і вона не має жодного компромісного сценарію. Версії ЗМІ про таємні візити людей із Заходу він вважає інфантилізмом.

Крім того, журналісти писали, що військову допомогу Україні контролює ЦРУ, а не Пентагон. Так, розвідка США активно залучена у війну в Україні і не хоче виходу ситуації з-під контролю.