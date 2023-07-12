Замість моргу відкрили магазин ковбас: жителі Маріуполя розповіли про свої будинки, зруйновані РФ (фото)

Журналісти записали розповіді людей, житла яких зруйнували росіяни. На місці їхніх помешкань — вигорілі руїни, які окупанти знесуть і збудуть щось нове.

Українці — жителі зруйнованого Маріуполя — розповіли історії свого життя в будинках, які розбомбила Росія. Люди поділились спогадами про свої квартири, про сусідів, про виживання під обстрілами, про виїзд з окупації. Тим часом влада РФ прийняла рішення знести понад 450 будинків і на їхньому місці збудувати нові. Історії людей і про те, що лишилось від Маріуполя, записали журналісти видання "Вьорстка".

Видання вказало, що російська окупаційна адміністрація запланувала знести 459 будинків. На їхньому місці розбивають нові квартали, а на будівництво прибувають студенти, щоб прискорити процес.

З росЗМІ поділились спогадами семеро людей — жителів українського Маріуполя.

Олександра розповіла, як жила з мамою, татом і братом у квартирі за адресою вул. Металургів, буд. 133а. Згадала, у які кольори мама розфарбувала різні приміщення квартири. Також згадала, як разом з братом виїздили в Україну, маючи в кишенях мізер грошей. Позаду — багатоповерхівка, в якій уціліло лише 5 квартир.

Пізніше жінка дізналась про долю "Нової пошти", яка стояла неподалік. Окупанти спершу перетворили приміщення на морг. А пізніше там же відкрили ковбасний магазин.

Маріуполь: замість "Нової пошти" - морг і ковбасний магазин

Владислава мешкала за адресою вул. Куїнджі, 130. Початок війни дівчина зустріла в Харкові, а її бабуся — в Маріуполі. Під час одного з обстрілів жінка упала і зламала ключицю. Її ледь вивезли до Мангушу, де вона померла. А у стіні її помешкання — величезна діра і провалля на місці сусіднього будинку.

Маріуполь, вул. Куїнджі 130

Дмитро — з будинку на бульварі Шевченка, буд. 87. Чоловік згадував, як відвідував батьків у багатоповерхівці, як мама любила порцеляну, а вони з батьком читали книги. Після "визволення" росіянами будинок горів так, що не витримав бетон.

Маріуполь, бульвар Шевченка 87

І таких історій — ще чотири.

Маріуполь, вул. Митрополитська 56

Зазначимо у мережі можна знайти карту зруйнованих будівель Маріуполя. Її склав Віталій Штутман. На карті — 1865 міток, до кожної додаються фотосвідчення руйнувань.

Маріуполь - карта зруйнованих будівель

У травні 2023 року мері Маріуполя Вадим Бойко повідомив, що росіяни зруйнували у місті 2208 будинків. Рік тому, у черні 2022 року, чиновник повідомив у ефірі Всеукраїнського телемарафону, скільки всього будинків у Маріуполі — за його словами, їх 2600. Отже, росіян зруйнували 85% відсотків міста.

Нагадуємо, радник мера Маріуполь Петро Андрющенко розповів, що російська влада обманом заманює своїх громадян в зруйноване місто. Росіян запрошують на відпочинок, розповідають про низькі ціни. Однак вони лишаються незадоволені, бо на власні очі бачать руїни знищеного населеного пункту.

В середині червня вийшов документальний фільм під назвою "20 днів у Маріуполі". Режисер Мстислав Чернов зафільмував події, які відбувались весною 2022 року: глядачі на власні очі побачать наслідки бомбардувань ЗС РФ.