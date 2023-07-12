Керовані та некеровані міни: росіяни встановили вибухові пристрої неподалік від реакторів ЗАЕС

Українські розвідники з'ясували, що росіяни встановили вибухові пристрої у технічних приміщеннях ЗАЕС. Вибухівка підривається дистанційно і загрожує реакторам.

Російські окупаційні війська продовжують мінувати приміщення Запорізької АЕС. При цьому вони діють цілеспрямовано, навмисно підсилюючи ядерну загрозу. Про зростання небезпеки на ЗАЕС розповіли в Military Media Center.

Представники Сил оборони, з якими працює медіацентр, дізнались про нові дії окупантів. Зокрема росіяни встановили протипіхотні міни двох видів — керовані та некеровані.

Місце закладання вибухівки — машинні зали та технічні приміщення, ідеться у повідомлення MMC.

Зазначимо, Запорізька АЕС має шість реакторів, біля кожного з яких є приміщення, які могли замінувати окупанти. У дописі центру не уточнюється, де саме стоять міни.

Про реальну загрозу теракту на ЗАЕС стало відомо після заяви президента України Володимира Зеленського. Очільник держави отримав розвіддані, згідно з якими росіяни були вже готові підірвати атомну станцію.

Між тим для АЕС існувала ще одна загроза, пов'язана з попереднім терактом росіян — підривом дамби Каховської ГЕС.

Внаслідок підриву дамби рівень води у Каховському водосховищі зменшився на майже 10 метрів. Тому знизився рівень води в охолоджувальних ставках біля ЗАЕС.

Генсек МАГАТЕ Рафаель Гроссі проінспектував атомну станцію на Запоріжжі. Він заявив, що у ставку поки що достатній рівень води.

Міненергетики провели нараду, на яку запросила керівників чотирьох областей. Керівники займаються регіонами, які найперше постраждають від радіоактивного викиду після російського теракту.

Нагадуємо, представник ГУР Міноборони Андрій Юсов кілька днів тому повідомив, що на ЗАЕС перекинуто підрозділи Росгвардії. Підрозділи з'явились на станції після того, як стало відомо про її замінування: таким чином російська влада імітувала турботу про безпеку.

Водночас Володимир Омельченко з Центру Разумкова озвучив два можливих сценарії розвитку подій на Запорізькій АЕС. За першим сценарієм, росіяни підірвуть сховище ядерних відходів і будуть звинувачувати Україну у застосуванні ракет Storm Shadow. За другим — пошкодять охолоджувальний ставок і тоді можливе навіть розплавлення реакторів.