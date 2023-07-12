Хакери викрали секретну інформацію про саміт НАТО у Вільнюсі, - ЗМІ

Литовські спецслужби виявили, що у соцмережах з'явились повідомлення про "злив" секретних даних щодо саміту НАТО. Секретні дані стосувались захисту лідерів держав-членів Альянсу.

Речниця Департаменту державної безпеки Литви Аурелія Верніцкайте заявила, що кіберзлочинці зуміли отримати доступ до секретних даних щодо організації саміту у Вільнюсі. За її словами, ідеться про інформацію, яка стосується маршрутів пересування делегацій. Про ситуацію повідомило агентство BNS.

Про витік секретної інформації стало відомо завдяки повідомленням з соцмереж, заявила речниця. Хакери дістали наступні конфіденційні дані: імена людей, які відповідали за охорону, а також маршрути переміщення делегацій.

Наразі інших деталей щодо витоку секретних даних немає.

Зазначимо, 11 липня на сайті Microsoft з'явилося повідомлення про фішингову кампанію, яку запустили хакери з групування Storm-0978. Під загрозою втрати логінів та паролів опинились державні відомства у сфері оборони. Викрадення реалізовувались через документи Word, які були якимось чином пов'язані зі Світовим Конгресом Українців.

Угрупування Storm-0978 — російська хакерська група, яка займається вимаганням, здирництвом, а також співпрацює зі спецслужбами. У дописі "Майкрософт" вказано, ще від дій цього угрупування постраждали оборонні структури України, а також країн Європи та Північної Америки, дотичних до надання військової допомоги.

З повідомлення Верніцкайте не зрозуміло, чи є зв'язок витоку секретних даних на саміті у Литві з діяльністю російських хакерів угрупування Storm-0978.

Нагадуємо, під час саміту НАТО одне з головних питань — питання безпеки країн-членів Альянсу та безпека України. Єнс Столтенберг, підсумовуючи результати перемовин, заявив, що Україна отримає програму з трьох пунктів, які серйозно посилять її обороноздатність.

Між тим президент США Джо Байден заявив, що президент Росії Володимир Путін намагається зруйнувати Альянс. Наміри очільника Кремля стали зрозуміли в перші дні вторгнення в Україну: він не лише хотів загарбати нові землі, а й довести неспроможність НАТО гарантувати безпеку.