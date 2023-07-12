"Є просування": у Міноборони озвучили результати контрнаступу ЗСУ на східному та південному напрямках

Сили оборони України ведуть важкі бої, і ворог не просувається. Проте наша армія успішно підриває оборонні спроможності росіян, завдяки чому знижується кількість ворожих обстрілів.

Сили оборони України 12 липня успішно стримували наступ російських військ на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, де ведуться важкі бої. Про це повідомляє заступник міністра оборони України Ганна Маляр у себе в Telegram-каналі.

За результатами сьогоднішнього дня, Силам оборони України вдалося провести успішний наступ на південному фланзі навколо Бахмута.

"Є просування. Зараз наші захисники укріплюються на зайнятих рубежах", — зазначили у відомстві.

На Мелітопольському та Бердянському напрямках Сили оборони України продовжують наступальну операцію, виконуючи завдання, спрямовані на ослаблення ворога та відпрацювання обстановки для подальших дій.

"За останні тижні наші захисники на півдні підірвали наступальні та оборонні спроможності ворога. Так, через знищення великої кількості складів із боєприпасами кількість ворожих обстрілів наразі знизилася", — повідомляє Анна Маляр.

Нагадаємо, 12 липня спікер Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень повідомляв, що Сили оборони України успішно знищують бойовий потенціал російських військ на південних ділянках фронту на Бердянському напрямку.

Минулої доби на Таврійському напрямку ЗСУ ліквідували 68 окупантів, 156 дістали поранення, чотирьох солдатів узяли в полон. Також українські захисники знищили 22 одиниці озброєння та техніки.

За інформацією Генштабу ЗСУ, українським військовим вдалося провести успішні контрнаступальні дії на двох ділянках фронту на флангах під Бахмутом у районах населених пунктів Біла Гора — Андріївка та Біла Гора — Курдюмівка, про що стало відомо 12 липня.

Фокус раніше писав про те, що російські війська готуються до можливих бойових дій на території окупованого півострова Крим. В очікуванні українського контрнаступу там почали зводити фортифікаційні споруди, а також посилили захист Кримських перешийків .