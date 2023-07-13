Масована атака Shahed на Київ: сили ППО знищили близько 10 БПЛА, — КМВА (фото)

Російські окупанти третій день поспіль обстрілюють Київ безпілотниками іранського виробництва. Дрони прямували на столицю за різними напрямками.

У ніч на 13 липня протиповітряною обороною було знищено близько десяти БПЛА іранського виробництва Shahed, випущених Збройними силами Російської Федерації по Києву. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

"505 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Третій день поспіль Київ атакують баражуючі боєприпаси "Shahed". Цієї ночі була масована атака іранських дронів", — повідомили в адміністрації.

Як зазначають у КМВА, дрони прямували на столицю за різними напрямками. Загалом силами та засобами ППО над столицею вдалося виявити та знищити приблизно 10 ворожих повітряних цілей.

Обстріл Києва 13 липня: що відомо

У четвер, 13 липня, російські окупанти атакували Київ дронами. За даними КМВА, падіння уламків було зафіксовано в Дарницькому, Солом'янському, Подільському та Шевченківському районах української столиці.

В адміністрації також повідомили, що в Дарницькому районі були травмовані дівчина 18 років і чоловік 25 років. Їх госпіталізували з осколковими пораненнями.

За інформацією мера Києва Віталія Кличка, під час гасіння загоряння в багатоповерхівці Подільського району рятувальники знайшли тіло загиблого.

Раніше, 12 липня, російські окупанти другу ніч поспіль атакували українську столицю за допомогою іранських дронів-камікадзе. У КМВА повідомили, що всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва було виявлено та знищено.

Також повідомлялося, що 12 липня в одному з парків Запоріжжя пролунав вибух. На землю почали падати уламки невідомого об'єкта. Унаслідок інциденту постраждали 6 осіб, серед яких дитина.