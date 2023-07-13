Пропагандистський трюк: спікер ВМС розкрив правду про запуск корабля РФ "Циклон" (відео)
За даними Дмитра Плетенчука, росіянам необхідна "картинка", щоб показати, що вони поповнюють флот.
Російські окупанти продовжують поширювати фейки. Так, як виявилося, інформація про виведення корабля "Циклон" у Чорне море — лише чергова пропаганда загарбників. Про це заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.
"Це черговий пропагандистський трюк від росіян. Тому що вони включили до складу ВМФ РФ корабель, який не відповідає всій процедурі", — заявив Плетенчук.
Він зазначив, що цей корабель, був поставлений у море без випробувань. На ньому є обладнання для запуску "Калібрів". Але він не може здійснювати пуски.
"Їм дуже потрібна ця картинка — що вони нібито щось запускають, поповнюють флот. Але за фактом, корабель, завдання якого — пускати ракети, не зробив жодного пуску".
Корабель "Циклон": характеристики
Малі ракетні кораблі проєкту 22800 "Каракурт" — російська серія багатоцільових ракетно-артилерійських кораблів ближньої морської зони. Спроєктовані центральним морським конструкторським бюро "Діамант", мають водотоннажність 800 тонн і озброєні ракетним комплексом "Калібр-НК". Корабель є судном класу "річка-море". Основне бойове завдання — ураження критично важливих об'єктів у береговій зоні та знищення надводних сил противника. Такі завдання "Каракурт" може виконувати як самостійно, так і в складі ударних груп ВМФ Росії.
Нагадаємо, що 12 липня заявили, що в Керчі побудували для Росії корабель, який обстрілюватиме ракетами українців.
"Корабель посилить надводну складову Чорноморського флоту і буде ефективно виконувати завдання за своїм призначенням у складі загонів і угруповань флоту", — повідомляли росіяни.
Раніше повідомлялося, що ВМФ Росії маскує свій найпотужніший військовий корабель у Чорному морі. "Адмірал Ессен" отримав нове забарвлення — темна фарба, нанесена поверх однорідної сірої схеми, покликана обдурити українські безпілотники.