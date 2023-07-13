Ядерна загроза Заходу: у Кремлі виступили із заявою про передачу винищувачів F-16

За словами Сергія Лаврова, модифікації винищувачів F-16 можуть мати можливість встановлення спеціальної підставки для ядерного озброєння. Це є "вкрай небезпечним розвитком подій" для безпеки РФ.

Росія розглядає можливу передачу винищувачів F-16 Україні як загрозу в ядерній сфері з боку Заходу. Про це 12 липня стало відомо з інтерв'ю міністра закордонних справ Сергія Лаврова пропагандистському виданню "Лента.ру".

За словами російського міністра, поява винищувачів F-16 в Україні викликає побоювання в Російській Федерації, оскільки може становити загрозу в ядерній галузі.

Відповідно до висловлювань російського міністра, зазначається, що модифікації винищувачів F-16 можуть мати можливість встановлення спеціальної підставки для ядерного озброєння.

Лавров висловив свою стурбованість планами США передати Україні винищувачі F-16, назвавши це "вкрай небезпечним розвитком подій". Він також заявив, що Вашингтон і його союзники в НАТО нібито створюють ризики прямого збройного зіткнення з Російською Федерацією.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що навчання українських пілотів, яке мало розпочатися ще минулого місяця в одній із країн, не розпочалося через помилки в розрахунках.

Коаліція західних країн у червні розглядала Румунію як можливе місце для навчання українських пілотів на винищувачах F-16. У Міноборони країни не підтверджували, однак і не спростовували інформацію про те, що такі переговори ведуться.

У липні Вища рада оборони Румунії (CSAT) на чолі з президентом Клаусом Йоганнісом схвалила створення в країні центру підготовки пілотів для управління винищувачами F-16.