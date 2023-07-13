Без узгодження з Україною: готується таємна передача Угорщині українських полонених, — ЗМІ

Минулого місяця Росія передала Угорщині групу українських військовополонених, не погодивши з Києвом. Такі дії омбудсмен Дмитро Лубінець назвав порушенням міжнародного права.

Угорщина планує забрати чергову групу українських військовополонених через "посередництво" Російської православної церкви, повідомляє РБК-Україна.

Як пише видання, у середовищі РПЦ активно обговорюється майбутній візит представників уряду Угорщини до Російської Федерації орієнтовно 08-11 серпня.

"Мета візиту — це зокрема обговорення чергового раунду передачі українських військовополонених, які мають "угорське походження". Як і минулого разу, все відбувається без участі та узгодження з Україною, без правових підстав, що є грубим порушенням Женевських конвенцій і міжнародного гуманітарного права", — розповів співрозмовник "РБК-Україна".

За словами співрозмовника видання, угорська сторона не має списку полонених українських військовослужбовців, яких вони хотіли б забрати. Наразі пошуком жителів Закарпаття серед полонених і складанням списку займаються російські спецслужби. До приїзду угорської делегації планується сформувати групу з 10-15 українських військових, які володіють угорською мовою.

"Вимога угорців — угорська етнічна приналежність і знання угорської мови. Ця вимога беззастережна — угорці не будуть приймати нікого, крім представників угорської національної меншини в Україні", — розповів "РБК-Україна" співрозмовник у спецслужбах.

РФ уже передавала Угорщині полонених українців

8 червня 2023 року Росія передала Угорщині групу українських військовополонених. Спочатку про це повідомили представники російської православної церкви, вказавши, що всі вони — "закарпатського походження", а процес відбувся "в рамках міжцерковного співробітництва на прохання угорської сторони". При цьому, український уряд не був поінформований про відповідні переговори між угорською та російською сторонами.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що перевезення військовополонених українців із РФ до Угорщини було порушенням міжнародного права.

Нагадаємо, 21 червня Фокус писав про те, що Угорщина порушила міжнародне гуманітарне право. Омбудсмен розповів про умови утримання захисників і зазначив, що їхнє перевезення Україна вважає порушенням прав військовополонених. Він запевнив, що угорський уряд не звертався щодо готовності сприяти звільненню бійців.

Раніше, 20 червня повідомлялося, що Угорщина могла виступити переговірником зі звільнення українських військовополонених. Після передачі Угорщині 11 українських полонених військових, в уряді країни кажуть, що не збираються на постійній основі виконувати роль переговірників зі звільнення громадян України з полону, але за нагоди можуть скористатися аналогічною схемою.