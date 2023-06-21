"З одного полону в інший": Угорщина порушила міжнародне гуманітарне право, — Лубінець (відео)

Омбудсмен розповів про умови утримання захисників та зазначив, що їх перевезення Україна вважає порушенням прав військовополонених. Він завірив, що угорський уряд не звертався щодо готовності сприяти визволенню бійців.

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що перевезення військовополонених українців з РФ в Угорщину було порушенням міжнародного права. Відео з його коментарем в ефірі телемарафону від 20 червня опублікували у соцмережах.

"Ми трактуємо дії Угорщини, як порушення міжнародного гуманітарного права, порушення прав військовополонених. Вони не мали жодних повноважень вести бодай якісь перемовини напряму з Російською Федерацією без інформування української сторони", — сказав він.

Омбудсмен наголосив, що повноваження щодо звільнення та обміну полонених захисників має тільки відповідний орган — Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Звернення угорської сторони до України з тим, що вони готові приєднатись до мирних ініціатив, що вони готові через свої контакти сприяти поверненню українських військовополонених, не було", — повідомив Лубінець.

Він зазначив, що перевезених полонених обмежили у пересуванні та спілкуванні з рідними, а також забрали у них мобільні телефони.

"Таке враження, що вони з одного полону потрапили в інший", — заявив омбудсмен.

Лубінець переконаний, що дії Угорщини вигідні російській пропаганді, щоб зобразити Україну як державу, яка не хоче визволяти власних громадян з полону.

Нагадаємо, 9 червня стало відомо, що Російська православна церква передала Угорщині одинадцятьох полонених українців угорського походження. У МЗС пояснили, що українська сторона дізналася про це лише з публічних заяв угорського посадовця.

20 червня речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко проінформував, що Україні вдалося повернути з Будапешта трьох військовополонених. Він завірив, що МЗС веде роботу щодо визволення інших захисників з Угорщини.