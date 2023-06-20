Угорщина могла виступити переговорником зі звільнення українських військовополонених, — джерело

За інформацією джерела, що має відношення до переговорів про обмін військовополоненими, Угорщина могла б стати посередником у переговорах з РФ в окремих питаннях, якби не деякі "але".

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Після передачі Угорщини 11 українських полонених військових, в уряді країни кажуть, що не збираються на постійній основі виконувати роль переговорників зі звільнення громадян України з полону, але при нагоді можуть скористатися аналогічною схемою. Про це йдеться у матеріалі Фокусу з посиланням на особу, яка має відношення до переговорів про обмін військовополоненими.

"На перший погляд, у цій ініціативі немає нічого поганого. Угорщина, яка весь час декларує бажання сприяти вирішенню гуманітарних проблем, справді могла б стати посередницею у переговорах з Росією в окремих чутливих питаннях, — каже співрозмовник. — Наприклад, коли йдеться про повернення військовополонених, і для цього варто було б тільки приєднатися до формули миру президента Володимира Зеленського і показати конкретні результати в рамках її реалізації. Ми вже маємо досвід співпраці з третьою державою щодо повернення військових з російського полону — до Туреччини. Але зараз є декілька "але"".

По-перше, у випадку звільнення командирів полку "Азов", Національної гвардії та морпіха, які у травні 2022 року вийшли з "Азовсталі" і у вересні були переміщені на територію Туреччини, у переговорах брали участь три сторони — Україна, Росія та Туреччина. Наразі українська сторона не була поінформована ні по жодному офіційному каналу про передачу Будапешту українських військовополонених.

По-друге, після переміщення українських громадян до Угорщини, Україні довгий час не було відоме місце їхнього перебування на території сусідньої країни, до них досі не мають доступу українські консули.

Нагадаємо, кілька разів представник МЗС України Олег Ніколенко наголошував, що всі спроби українських дипломатів встановити прямий контакт із українськими громадянами не мали успіху.

20 червня міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сійярто сказав, що офіційно Угорщина не причетна до вивезення українських полонених із РФ. Він наголосив, що передача українців Угорщині відбулася після "дискусій між церквою та релігійними організаціями, в яких угорська держава не брала жодної участі".

Більше читайте у матеріалі Фокусу " Угорська операція: де Будапешт та російська церква ховають українських військових ".