Венгрия могла выступить переговорщиком по освобождению украинских военнопленных, — источник

По информации источника, имеющего отношение к переговорам об обмену военнопленными, Венгрия могла бы стать посредником в переговорах с РФ в отдельных вопросах, если бы не несколько "но".

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После передачи Венгрии 11 украинских пленных военных, в правительстве страны говорят, что не собираются на постоянной основе выполнять роль переговорщиков по освобождению граждан Украины из плена, но при случае могут воспользоваться аналогичной схемой. Об этом говорится в материале Фокуса со ссылкой на лицо, которое имеет отношение к переговорам об обмене военнопленными.

"На первый взгляд, в этой инициативе нет ничего плохого. Венгрия, которая все время декларирует желание способствовать решению гуманитарных проблем, действительно, могла бы стать посредницей в переговорах с Россией в отдельных чувствительных вопросах, — говорит собеседник, — Например, когда речь идет о возвращении пленных. И для этого стоило бы только присоединиться к формуле мира президента Владимира Зеленского и показать конкретные результаты в рамках ее реализации. У нас уже есть опыт сотрудничества с третьим государством по возвращению военных из российского плена — в Турцию. Но сейчас есть несколько "но".

Во-первых, в случае освобождения командиров полка "Азов", Национальной гвардии и морпеха, которые в мае 2022 года вышли из "Азовстали" и в сентябре были перемещены на территорию Турции, в переговорах участвовали три стороны — Украина, Россия и Турция. Сейчас же украинская сторона не была проинформирована ни по одному официальному каналу о передаче Будапешту украинских военнопленных.

Во-вторых, после перемещения украинских граждан в Венгрию, Украине долгое время не было известно место их пребывания на территории соседней страны, к ним до сих пор не имеют доступа украинские консулы.

Напомним, несколько раз представитель МИД Украины Олег Николенко отмечал, что все попытки украинских дипломатов установить прямой контакт с украинскими гражданами не имели успеха.

20 июня министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто сказал, что официально Венгрия не причастна к вывозу украинских пленных из РФ. Он подчеркнул, что передача украинцев Венгрии состоялась после "дискуссий между церковью и религиозными организациями, в которых венгерское государство не принимало никакого участия".

Больше читайте в материале Фокуса "Венгерская операция: где Будапешт и российская церковь прячут украинских военных".