Надія на ППО: західні експерти сумніваються в успіху ЗСУ після поставок F-16

На їхню думку, Україні слід не ускладнювати принципи ведення війни, а навпаки спрощувати їх. Іншими словами — дотримуватися стратегії протиповітряної протидії, однак для цього потрібно заповнити прогалину в засобах ППО малої та середньої дальності.

Україна запитує у західних союзників винищувачі F-16, аргументуючи тим, що ця техніка зробить вирішальний внесок у перемогу. Однак існує інша думка, яка ґрунтується на тому, що українським силам слід більше покладатися на ефективність ППО, оскільки в цій війні перевага в авіації не є ключовою умовою перемоги. Про це йдеться в матеріалі Defence News від 12 липня.

Полковник ВПС США Максиміліан Бремер і старший науковий співробітник програми Reimagining U.S. Grand Strategy Келлі Греко прокоментували слова головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який заявив, що Україні не потрібно 120 літаків, а достатньо обмеженої їхньої кількості.

Однак це твердження настільки ж сміливе, наскільки й сумнівне, вважають експерти.

"Не дивлячись на те, що F-16 є сучасними багатоцільовими винищувачами, невелика їхня кількість не може забезпечити Україні ні перевагу в повітрі, ні прорив сильно укріплених оборонних рубежів Росії", — зазначили Бремер і Греко.

За словами експертів, українській стороні не слід ускладнювати принципи ведення війни, а інтеграція західної авіації якраз їх і ускладнює, тому перехід до західного способу ведення повітряної війни буде за своєю суттю складним заходом і підвищить ймовірність невдачі ЗСУ.

Який же вихід пропонують експерти? Замість того щоб намагатися конкурувати з росіянами в повітрі, домагаючись переваги, Києву слід дотримуватися своєї простої, але ефективної стратегії протиповітряної протидії, переконані автори матеріалу.

Свою позицію вони пояснюють тим, що хоча наступальна авіація Росії в цій війні не вразила, але не можна списувати з рахунків російські сили ППО. Для досягнення успіху Україні необхідно придушити ці засоби, ті ж ЗРК С-400, але для цього, маючи в розпорядження F-16 з ракетами HARM, українським льотчикам доведеться заходити далеко в зону дії ворожих ЗРК.

Російський ЗРК С-400 Фото: Мiноборони РФ

Уразити з повітря С-400 буде важко, оскільки дальність ураження С-400 становить майже 380 км, що майже вчетверо більше, ніж в AGM-88 HARM(дальність HARM від 100 до 300 км залежно від модифікації та умов застосування, — прим. ред.). Тому така стратегія буде збитковою.

"Простіше кажучи, симетричний поєдинок між обмеженою кількістю українських F-16 і великою кількістю ЗРК Москви є для Києва програшним", — підкреслили експерти.

Тому, щоб домогтися успіхів у контрнаступі, ЗСУ повинні заповнити прогалину в системах ППО малої та середньої дальності. Зокрема, Україні необхідні мобільні та автономні системи SHORAD, такі як американський AN/TWQ-1 Avenger і німецький Gepard, здатні просуватися поруч з атакуючими силами України і захищати їх.

Зенітні комплекси AN/TWQ-1 Avenger Фото: US Army

Насамкінець експерти зазначили, що в дискусіях про російсько-українську війну занадто часто зациклюються на окремих збройових платформах і можливостях, а не на продуманості стратегії застосування цих засобів.

"Український Давид повинен залишатися зі своєю простою, але ефективною зенітною зброєю і продовжувати уражати російського Голіафа в небі", — підсумували автори публікації.

Нагадаємо, ЗС РФ активно застосовують на передовій ударні вертольоти Ка-52. Однак українські засоби ППО прикривають свої війська від повітряних атак. Зокрема, на озброєнні української армії перебувають системи SHORAD, такі як 9К330 "Тор", ЗРК AN/TWQ-1 Avenger і Gepard.