На саміті в Вільнюсі країни "Великої сімки" вирішили, коли віддадуть РФ заморожені активи

Країни G7 відмовилися повертати РФ заблоковані активи до виплат репарацій Україні.

Російські активи, які заморозили в країнах "Великої сімки", не повертатимуть РФ, доки Москва не виплатить компенсацію Україні. Про це йдеться в заяві групи, ухваленій у Вільнюсі.

"Ми знову підтверджуємо, що, згідно з нашими правовими системами, суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишаться замороженими доти, доки Росія не заплатить за шкоду, яку вона заподіяла Україні. Ми визнаємо необхідність створення міжнародного механізму відшкодування збитків, збитків або травм, завданих російською агресією, і висловлюємо готовність вивчити варіанти розробки відповідних механізмів", — підкреслюється в документі.

У заяві йдеться про те, що країни G7 вважають незаконним і неспровоковим вторгнення Росії в Україну, що є загрозою міжнародному миру та безпеці, грубим порушенням міжнародного права та заявили про подальшу підтримку України в захисті від російської агресії стільки, скільки буде потрібно.

Також в заяві сказано, що існує необхідність створення міжнародного механізму для відшкодування збитків Україні.

Нагадаємо, що секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що після саміту НАТО у Вільнюсі росіяни можуть забути про свої імперські амбіції — Україна в майбутньому стане повноцінним членом НАТО, але спочатку потрібно закінчити повномасштабну війну.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками саміту НАТО заявив, що курс на вступ до Альянсу вже взято, однак сам вступ стане можливим лише після закінчення війни.