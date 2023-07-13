"Поставили хрест": Данілов розповів про підсумки саміту НАТО (відео)

За словами секретаря РНБО, ядерне роззброєння хоч і стало великою стратегічною помилкою Заходу, зараз вони остаточно ухвалили рішення про майбутнє України в Альянсі. Це не сподобається росіянам.

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Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що після саміту НАТО у Вільнюсі росіяни можуть забути про свої імперські амбіції. Про це він розповів в ефірі телемарафону 13 липня.

За його словами, тепер можна абсолютно точно сказати в тому, що Україна в майбутньому стане повноцінним членом НАТО, але спочатку потрібно закінчити повномасштабну війну. Це також означає те, що Росія провалила свій план тиску на Україну і Захід.

"Ми будемо в НАТО, у цьому більше немає сумнівів. Більше того, саме вчорашній день показав, що на мріях росіян про розвиток Російської імперії поставлено хрест. Не буде більше існувати Російська імперія", — йдеться в повідомленні.

При цьому, секретар РНБО зазначив, що мало хто вирішив провести аналіз декларації G7 про довгострокову підтримку України, а це одна з основних подій саміту Альянсу у Вільнюсі. Там говориться, що країни з ядерною зброєю продовжать надавати допомогу Україні, а це дуже важливо. А от щодо ядерної зброї, то секретар РНБО зазначив, що роззброєння України свого часу стало стратегічною помилкою всього Заходу.

"Що стосується двосторонніх угод, то ці угоди будуть підписані з кожною країною окремо. Відповідно, у кожній угоді буде окремо прописана відповідальність сторін за ті чи інші процеси. Це дуже корисно для нас", — підсумував Олексій Данілов.

Нагадаємо, 13 липня в ISW заявили, що Росія провалила свою головну мету війни в Україні і цей висновок можна зробити після саміту Альянсу у Вільнюсі. Тепер західних військ на кордоні з РФ стане більше, а Київ у майбутньому стане учасником НАТО.

13 липня також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський підбив підсумки минулого саміту НАТО. За його словами, тепер ні в кого не повинно залишитися сумнівів у тому, що Київ у майбутньому приєднається до Альянсу.