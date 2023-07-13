Від 5 до 20 тисяч військових: росіяни поруч із Харківською областю зміцнюють кордон, — ОВА

За словами голови ОВА Олега Синєгубова, Куп'янський напрямок сьогодні є одним із найнебезпечніших. Окупанти там практично щодня проводять штурмові дії, але безуспішно.

На Куп'янському напрямку може перебувати від 5 до 20 тисяч російських окупантів, при цьому вони можуть проводити регулярно ротації. Про це заявив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в інтерв'ю виданню "Укрінформ" 13 липня.

За його словами, фіксується факт, що їхня кількість регулярно може змінюватися, але про їхню боєздатність говорити поки що зарано.

"Це можуть бути 5, а може бути і 20 тисяч, але в русі на Луганщину. Вони "мігрують", проводять ротації, відновлення. Тому сказати, що це саме штурмові війська, які готові заходити на Куп’янський напрямок – ні, не той випадок", — ідеться в повідомленні.

До слова, за словами Олега Синєгубова, штурмові дії від російських окупантів відбуваються щодня. Також фіксується висування диверсійно-розвідувальних груп, але зазвичай це нічим для них не закінчується.

Противник зараз зайнятий укріпленням кордону зі свого боку — у Бєлгородській області. Вони там будують фортифікаційні споруди. ЗСУ також зміцнюють свою оборони на Куп'янському напрямку, адже він під потенційною загрозою.

Голова Харківської ОВА поділився власним баченням того, яким має бути захист кордону в Харківській області через безпосередню близькість до РФ.

"Це надійно захищений кордон із фортифікаційними спорудами. Це сучасна система ППО. А ще – система укриттів та адекватна реакція мешканців на повітряну тривогу, тобто навчання населення. І ми маємо з цим жити, змиритися з цим. Такі в нас умови. В нас не має бути новобудов без паркінгів, бо це найбезпечніше укриття в будинку. Якщо будівлі давно зведені, а паркінгу немає, то ми маємо забезпечити інше укриття", — ідеться в повідомленні.

Влада робить усе можливе для того, щоб регулярно посилювати систему ППО, адже вже зараз ситуація значно відрізняється від того, що було в перші місяці вторгнення.

Нагадаємо, 28 червня повідомлялося, що Олег Синєгубов спростував фейки про вторгнення росіян в область. За його словами, це одна з частин російської пропаганди і неправдиві заяви про нові успіхи поширюються для того, щоб дестабілізувати ситуацію в області.