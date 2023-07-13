"Брязкання язиком": Кулеба відповів на ядерні погрози Кремля через обіцянку передати F-16 Києву

За словами глави МЗС, єдина загроза для Росії — це український солдат. Він упевнений у тому, що літаки F-16 будуть передані Києву за узгодженим графіком.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на погрози з боку глави російського МЗС Сергія Лаврова щодо можливих "катастрофічних наслідків" для Заходу після передачі винищувачів F-16 Повітряним силам ЗСУ. Український дипломат відкинув можливість ядерного шантажу з боку Кремля і вважає такі заяви лише "брязканням язиком". Про це він написав у Twitter.

Кулеба осадив свого російського "колегу" — Сергія Лаврова.

"Єдина загроза Росії — це український солдат. Ось кого Путіну і компанії слід боятися найбільше", — вказав дипломат.

Дмитро Кулеба висловлює впевненість у тому, що передачу винищувачів F-16 українським військовим буде здійснено згідно з попередньо узгодженим графіком.

"Росія це проковтне, незважаючи на брязкання язиком Лаврова", — підсумував глава МЗС України.

Нагадаємо, що Росія розглядає можливу передачу винищувачів F-16 Україні як загрозу в ядерній сфері з боку Заходу. Лавров висловив свою стурбованість планами США передати Україні винищувачі F-16, називаючи це "вкрай небезпечним розвитком подій". Він також заявив, що Вашингтон і його союзники в НАТО нібито створюють ризики прямого збройного зіткнення з Російською Федерацією.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що навчання українських пілотів, яке мало розпочатися ще минулого місяця в одній із країн, не розпочалося через помилки в розрахунках.